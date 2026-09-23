9 phụ nữ được phát hiện tử vong trong 2 tháng, Nam Phi khẩn trương điều tra các vụ án

Những điểm tương đồng giữa một số vụ án khiến cảnh sát thành lập một nhóm điều tra chuyên trách để xác định liệu các vụ việc có liên quan đến nhau hay không.

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận đây là chuỗi án mạng do cùng một thủ phạm gây ra.

Vụ việc mới nhất được phát hiện sáng 17/9 tại Dawn Park, Boksburg. Một phụ nữ chưa được xác định danh tính được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân, cơ thể được quấn trong một tấm vải và đặt bên đường.

Cảnh sát cho biết hiện trường có dấu hiệu cho thấy thi thể có thể đã bị đưa đến đây sau khi nạn nhân tử vong.

Đây là thi thể thứ 9 được phát hiện tại khu vực Ekurhuleni kể từ tháng 7 vừa qua. Các địa điểm trước đó gồm Kempton Park, Rhodesfield, Olifantsfontein, KwaThema và những khu vực lân cận.

Một số nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo hoặc chỉ mặc một phần quần áo, đồng thời có những dấu hiệu thương tích khiến cảnh sát phải xem xét khả năng các vụ án có điểm tương đồng.

Cảnh sát vẫn chưa tìm được thông tin, xác định rõ danh tính của vài nạn nhân.

Các nhà điều tra pháp y làm việc tại hiện trường nơi thi thể một phụ nữ được phát hiện ở ngoại ô Johannesburg, Nam Phi vào ngày 17/09/2026. Ảnh: AP/Themba Hadebe

Một trong những nạn nhân được xác định là Elizabeth “Tsontso” Moselakgomo, 38 tuổi. Người phụ nữ này mất tích ngày 9/9 sau khi rời nhà để chạy bộ tại Kempton Park.

Thi thể cô được phát hiện ba ngày sau đó tại Rhodesfield. Một nạn nhân khác là Gracious Nkomo, 28 tuổi, được gia đình nhận dạng sau khi thi thể được phát hiện ngày 10/9.

Cảnh sát Nam Phi đã thành lập một nhóm điều tra đa ngành, gồm các lực lượng chuyên trách và chuyên gia pháp y, nhằm rà soát bằng chứng, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh tử vong của từng nạn nhân.

Nhà chức trách đang cố gắng xác định liệu có một hoặc nhiều nghi phạm đứng sau các vụ án hay đây là những vụ việc riêng biệt.

Một tấm áp phích được nhìn thấy tại hiện trường vụ phát hiện thi thể một phụ nữ 38 tuổi khi đang chạy bộ tuần trước, ở Kempton Park, phía đông Johannesburg, Nam Phi. Ảnh AP/Themba Hadebe

Điểm đáng chú ý là cảnh sát vẫn thận trọng trước giả thuyết về một “sát nhân hàng loạt”. Các điều tra viên cho biết họ đang xem xét nhiều khả năng, bao gồm khả năng có nhiều nghi phạm hoặc các thủ phạm khác nhau.

Vì vậy, việc 9 thi thể được tìm thấy trong cùng một khu vực chưa đủ để kết luận tất cả đều do một người gây ra.

Vụ án đang gây lo ngại lớn trong cộng đồng Ekurhuleni. Cảnh sát đã tăng cường lực lượng tuần tra tại những khu vực liên quan và kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng yêu cầu vụ việc được điều tra nghiêm túc, trong khi chính quyền cảnh báo người dân không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc tự ý quy kết nghi phạm khi chưa có bằng chứng.