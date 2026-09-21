9 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng iQIYI

Thị trường phim Hoa ngữ đang ghi nhận sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các dòng cổ trang, tình cảm, phá án và hình sự trên iQIYI. Bên cạnh những dự án mới lên sóng, một số bộ phim phát hành trước đó vẫn được khán giả tìm kiếm và quan tâm.

1. Nhất Âu Xuân

Nhất Âu Xuân có sự tham gia của Hứa Khải, Châu Dã và Phú Đại Long, do Phan An Tử đạo diễn và phát sóng trên iQIYI. Bộ phim kết hợp các yếu tố cổ trang, gia đấu và phục thù, xoay quanh Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên. Thẩm Nhuận được xây dựng là người nhiều mưu kế, quyết đoán, trong khi Tạ Thanh Viên sở hữu sự thông minh và tỉnh táo. Hai nhân vật ban đầu lợi dụng lẫn nhau nhưng sau đó trở thành đồng minh, cùng bước vào những cuộc tranh đấu đầy âm mưu giữa chốn hào môn. Hành trình của họ gắn với những toan tính, quyền lực và con đường báo thù nhiều biến động.

2. Bay Vào Tim Anh

Bay Vào Tim Anh quy tụ Ngụy Triết Minh và Lưu Tá Ninh, lên sóng từ ngày 31/8/2026 trên MangoTV, iQIYI và Đài truyền hình Hồ Nam. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Hạ Cánh Trên Trái Tim, lấy bối cảnh ngành hàng không dân dụng. Nguyễn Tư Nhàn vốn là một nữ tiếp viên hàng không có ước mơ trở thành phi công. Sau hiểu lầm với Phó Minh Dư, cô nghỉ việc để tập trung học lái máy bay. Ba năm sau, Nguyễn Tư Nhàn trở lại sau khi tốt nghiệp thủ khoa và gặp lại Phó Minh Dư. Từ những khúc mắc trong quá khứ, cả hai dần hóa giải hiểu lầm và cùng đối mặt với những thử thách trong công việc.

3. Quy Lộ

Quy Lộ có sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận, phát sóng trên iQIYI từ năm 2023. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo, bộ phim xoay quanh Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần, từng là mối tình đầu của nhau thời còn đi học. Những biến cố khiến cả hai chia xa trong nhiều năm. Đến khi gặp lại sau một thập kỷ, Lộ Viêm Thần đã trở thành sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động. Cuộc tái ngộ đưa những tình cảm cũ trở lại, đồng thời mở ra quá trình để hai nhân vật đối diện với những rào cản từng khiến họ đánh mất nhau.

4. Đông Chí

Đông Chí có Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên đóng chính, phát sóng trên iQIYI từ ngày 20/12/2024. Phim kết hợp chất liệu tình cảm đô thị với yếu tố trinh thám, phá án. Nhân vật Lục Yên là một nữ bác sĩ gây mê, bất ngờ trải qua những sự việc kỳ lạ rồi gặp lại người yêu cũ Giang Thành Ngật sau tám năm chia tay. Giang Thành Ngật hiện là cảnh sát và cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra trong lúc anh tham gia điều tra một vụ án giết người hàng loạt. Khi cùng lần theo các manh mối, cả hai không chỉ tiến gần hơn đến sự thật của vụ án mà còn phải đối diện với những hiểu lầm từ quá khứ.

5. Rừng Thép

Rừng Thép thuộc thể loại hình sự, điều tra với dàn diễn viên gồm Tỉnh Bách Nhiên, Thái Văn Tịnh và Tần Tuấn Kiệt. Câu chuyện bắt đầu khi một thi thể nữ không rõ danh tính được phát hiện, từ đó kéo theo việc điều tra lại vụ án 8-17 từng bị bỏ ngỏ trong nhiều năm. Giáo sư tâm lý học tội phạm Giang Hàn Thăng cùng nữ điều tra viên Châu Cẩn bắt đầu lần theo các dấu vết liên quan đến một tổ chức tội phạm bí ẩn. Quá trình điều tra đưa hai nhân vật vào cuộc đấu trí với nhiều manh mối phức tạp, đồng thời mở ra những bí mật phía sau vụ án cũ.

6. Trục Ngọc

Trục Ngọc có Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đảm nhận vai chính, được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang kiếm hiệp cùng tên. Nhân vật Phàn Trường Ngọc là một cô gái mồ côi, làm nghề bán thịt và có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ. Trong một lần tình cờ, cô cứu mạng Tạ Chinh, một vị hầu gia đang che giấu thân phận và tìm cách điều tra thảm sát liên quan đến gia tộc. Hai người quyết định thực hiện một cuộc hôn nhân giả để che mắt người khác và hỗ trợ nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ ban đầu mang tính sắp đặt dần thay đổi khi cả hai cùng trải qua những biến cố liên quan đến cuộc tranh đấu quyền lực.

7. Tước Cốt

Tước Cốt quy tụ Hầu Minh Hạo, Ngải Mễ và Hà Nhuận Đông, thuộc dòng cổ trang kết hợp quyền mưu và mô-típ cưới trước yêu sau. Tạ Gia Ngư là con gái phủ Thái phó, có khả năng về cơ quan thuật Mặc gia nhưng bị ép gả vào vương phủ của vị tướng quân Tiêu Vô Y. Cuộc hôn nhân bắt đầu với những nghi kỵ và khoảng cách giữa hai nhân vật. Sau đó, hàng loạt bí mật liên quan đến thân thế của Tiêu Vô Y dần được hé lộ, khiến cả hai phải cùng đối mặt với những thế lực đối địch trong cuộc tranh đấu nơi cung đình.

8. Triều Tuyết Lục

Triều Tuyết Lục có Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng đóng chính, thuộc thể loại cổ trang phá án và ngôn tình huyền nghi. Thẩm Hoàn, một tiểu thư phủ Đại Lý Tự khanh, buộc phải thay tên đổi họ thành Tần Hoàn sau thảm án xảy ra với gia tộc. Sở hữu y thuật và khả năng khám nghiệm tử thi, cô bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật và minh oan cho cha. Trong quá trình đó, Tần Hoàn đồng hành cùng thế tử Yến Trì, người có tính cách lạnh lùng và sắc bén. Hai người liên tục giải quyết những vụ án bí ẩn, từng bước tiến gần đến sự thật phía sau biến cố của gia đình cô.

9. Nhất Tiếu Tùy Ca

Nhất Tiếu Tùy Ca có Lý Thấm và Trần Triết Viễn đảm nhận vai chính, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Tiếu của tác giả Sí Dực Thiên Vũ. Câu chuyện diễn ra giữa Cẩm Tú và Túc Sa, hai quốc gia có mối thù sâu sắc. Hoàng tử Phượng Tùy Ca dẫn quân tiến đánh nước đối thủ nhưng bị nữ chính Phó Nhất Tiếu bắn trọng thương. Sau những biến cố liên tiếp, Phó Nhất Tiếu mất trí nhớ, khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi. Từ chỗ đứng ở hai chiến tuyến, họ dần phải nương tựa vào nhau để sinh tồn và cùng đối mặt với những biến động phía trước.

Danh sách 9 tác phẩm cho thấy sự đa dạng về thể loại trên iQIYI, từ cổ trang quyền mưu như Nhất Âu Xuân, Trục Ngọc và Tước Cốt đến những câu chuyện tình cảm như Bay Vào Tim Anh, Quy Lộ. Trong khi đó, Rừng Thép và Đông Chí khai thác màu sắc hình sự, trinh thám, còn Triều Tuyết Lục kết hợp phá án với yếu tố huyền nghi. Sự góp mặt của nhiều diễn viên được khán giả quen mặt cũng là một trong những điểm đáng chú ý của loạt phim này.