9 phim Hoa ngữ ăn khách nhất hiện nay

1. Chuyện Xưa Dư Hồng

Đứng đầu danh sách là Chuyện Xưa Dư Hồng, bộ phim trinh thám có sự tham gia của Mã Y Lợi, Vương Giai Giai, Trương Triết Hoa, Vương Thiên Thần và Lưu Bội Kỳ. Lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ vùng Đông Bắc Trung Quốc những năm 1990, tác phẩm mở đầu bằng hàng loạt vụ án kỳ lạ. Một người đàn ông say rượu chết cóng, một nạn nhân bị phân xác và một kẻ có thế lực địa phương đột nhiên biến mất.

Ảnh: Weibo.

Giữa những bí ẩn ấy, Trần Hồng, bà chủ cửa hàng kim khí do Mã Y Lợi thủ vai, từng bước tìm kiếm sự thật bằng khả năng quan sát nhạy bén. Phim lên sóng ngày 29/9 trên iQIYI với 34 tập, mỗi tập khoảng 20 phút. Ngày 4/10, tác phẩm được ghi nhận đạt 60,9% thị phần lượt xem theo Yunhe, vượt 8.000 điểm nhiệt trên iQIYI và cán mốc 100 triệu lượt xem. Bên cạnh yếu tố phá án, bộ phim còn tái hiện chân thực đời sống bình dân, từ những nhà tắm công cộng đến biến động việc làm và tình làng nghĩa xóm.

2. Mỹ Nhân Dư

Giành vị trí thứ hai là Mỹ Nhân Dư, bộ phim tâm lý gia đình do Lý Nhất Đồng, Kiều Chấn Vũ, Vương Giai Giai và Thường Hoa Sâm đóng chính. Câu chuyện bắt đầu vào dịp kỷ niệm năm năm ngày cưới, khi Dư Mộng bất ngờ nhìn thấy chồng mình, Địch Lập Nhân, ân cần thoa kem dưỡng tay cho người giúp việc. Từ một hành động tưởng chừng bình thường, cô phát hiện người phụ nữ ấy thực chất là vợ đầu của chồng, còn cuộc hôn nhân suốt năm năm qua chỉ là một kế hoạch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Weibo.

Không lựa chọn cách đối đầu ồn ào, Dư Mộng bình tĩnh tìm đến luật sư ly hôn Tiêu Húc để điều tra dòng tiền và thu thập bằng chứng. Bộ phim gồm 28 tập, phát hành trên Tencent Video từ ngày 9/10 và lên sóng Đông Phương Vệ Thị một ngày sau đó. Ngay ngày đầu công chiếu, phim đạt 22.714 điểm nhiệt trên Tencent, lập thành tích vượt 22.000 điểm nhanh nhất tại đơn vị phát sóng Huỳnh Hỏa. Những cú lật mặt liên tiếp cùng diễn xuất đầy toan tính của Kiều Chấn Vũ và Vương Giai Giai trở thành điểm nhấn đặc biệt.

3. Tôi Không Phải Đại Sư

Tôi Không Phải Đại Sư mang đến màu sắc trinh thám khác biệt khi khai thác những bí ẩn xoay quanh thuật xem mệnh trong bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc. Phim có sự góp mặt của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng, cùng dàn diễn viên kỳ cựu gồm Ngô Cương, Quả Tĩnh Lâm và Hải Nhất Thiên. Những âm mưu của phái Thiên Tướng trở thành tâm điểm, khi các nhân vật lợi dụng niềm tin vào số mệnh để giăng bẫy và thao túng người khác.

Ảnh: Weibo.

Thay vì chỉ tập trung vào việc truy tìm hung thủ, tác phẩm đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa mê tín, lòng tham và sự thật. Những vụ việc tưởng chừng liên quan đến vận mệnh dần bộc lộ dấu vết của những kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Sự kết hợp giữa bối cảnh dân quốc, yếu tố tâm lý và dàn diễn viên giàu kinh nghiệm khiến bộ phim trở thành lựa chọn đáng chú ý với khán giả yêu thích thể loại điều tra.

4. Mị Ảnh Thần Bộ

La Vân Hi trở lại màn ảnh cổ trang với Mị Ảnh Thần Bộ, bộ phim trinh thám kỳ bí phát sóng trên iQIYI. Nam diễn viên đảm nhận nhân vật mang hai thân phận, vừa có liên hệ với Tụ Tinh Lâu, vừa hoạt động trong hàng ngũ thần bộ. Đồng hành cùng anh là Phương Dật Luân và Thẩm Vũ Khiết, những gương mặt góp phần tạo nên cuộc điều tra nhiều tầng bí mật.

Ảnh: Weibo.

Tác phẩm khai thác tám vụ án kỳ quái gắn với những truyền thuyết dân gian, thuật điều khiển con rối, cổ độc và nghệ thuật múa rối bóng. Các bí ẩn liên quan đến tổ chức Ly La lần lượt được phơi bày, buộc những người điều tra phải phân biệt hiện tượng siêu nhiên với âm mưu do con người tạo ra. Bầu không khí u ám cùng những màn khám nghiệm tử thi và truy tìm chứng cứ giúp phim tạo nên sức hấp dẫn riêng.

5. Không Thể Thay Thế

Được xếp ở vị trí thứ bảy trong danh sách gốc, Không Thể Thay Thế quy tụ Triệu Kim Mạch, Ngụy Đại Huân, Chu Kỳ, Bạch Băng và Dương Lặc. Phim theo chân Từ Trì, cô gái trẻ bước vào môi trường tư vấn doanh nghiệp đầy cạnh tranh với tham vọng kiếm thật nhiều tiền và trở thành người không thể thay thế. Tại đây, cô gặp Diệp Tín Chi, người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng che giấu những mâu thuẫn kéo dài suốt năm năm.

Ảnh: Weibo.

Bộ phim dài 20 tập, phát sóng từ ngày 28/9 trên CCTV8 và Youku. Tập mở màn ghi nhận tỷ suất người xem khoảng 1,3%, trong khi độ nhiệt trên Youku vượt 6.000 điểm. Mối quan hệ giữa Từ Trì và nữ quản lý Lâm Lung do Bạch Băng thể hiện là một trong những tuyến truyện đáng chú ý, khi sự dìu dắt và cạnh tranh tồn tại song song. Dù vấp phải ý kiến trái chiều về tính chân thực của môi trường công sở, tác phẩm vẫn thu hút người xem bằng những màn đấu trí và tham vọng thăng tiến.

6. Đầu Xuân Tươi Sáng

Mang màu sắc nhẹ nhàng hơn, Đầu Xuân Tươi Sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính, lấy bối cảnh ngành quảng cáo tại một thành phố lớn. Tỉnh Bách Nhiên vào vai Loan Niệm, còn Tôn Thiên đảm nhận Thượng Chi Đào, cô gái trẻ đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp. Mối quan hệ cấp trên và cấp dưới dần phát triển thành tình cảm khi cả hai liên tục phải đối mặt với những áp lực công việc.

Ảnh: Weibo.

Từ những lần sửa phương án quảng cáo, yêu cầu bất ngờ của khách hàng cho đến chuyện tình yêu phải giữ kín nơi công sở, phim tái hiện cuộc sống của người trẻ xa quê lập nghiệp. Sau nhiều biến cố, các nhân vật trở về quê hương, mở nhà hàng và có cơ hội gặp lại nhau. Không nặng về những cuộc đấu đá như Không Thể Thay Thế, tác phẩm tập trung vào sự giằng co giữa tình yêu, sự nghiệp và lựa chọn cuộc sống.

7. Chưng Chưng Nhật Thượng

Chưng Chưng Nhật Thượng là bộ phim hài pháp lý có sự tham gia của Cao Diệp, Hàn Đông Quân, Vương Hạo, Trương Quốc Cường và Vương Lệ Na. Khác với hình ảnh văn phòng luật sư sang trọng thường thấy, câu chuyện diễn ra tại tầng hai của một nhà tắm công cộng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi bị đào thải khỏi doanh nghiệp lớn, nữ luật sư Tiêu Long Nữ quyết định thành lập nhóm cộng sự riêng để tiếp nhận những vụ việc pháp lý gần gũi với đời sống.

Ảnh: Weibo.

Phim gồm 22 tập, lên sóng từ ngày 10/10 trên CCTV8, iQIYI và Tencent Video. Tập đầu ghi nhận tỷ suất người xem 2,01% trên CCTV8, đồng thời đạt 3.601 điểm nhiệt trên iQIYI và 17.928 điểm trên Tencent. Những câu chuyện về nợ lương, tranh chấp hàng xóm, vay mượn, ly hôn hay phân chia nhà cửa được khai thác dưới góc nhìn hài hước nhưng vẫn giàu tính xã hội. Màn kết hợp giữa Cao Diệp và Hàn Đông Quân góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm.

8. Nơi Đây Dẫn Đến Những Vì Sao

Bộ phim dài 10 tập Nơi Đây Dẫn Đến Những Vì Sao quy tụ Quách Kỳ Lân, Trương Tuyết Nghênh, Vương Âu và Bùi Khôi Sơn. Tác phẩm khai thác một đề tài ít xuất hiện trên màn ảnh, cuộc sống của những người làm nghề chăm sóc và trang điểm thi hài tại nhà tang lễ. Quách Kỳ Lân đảm nhận Vương Xán, người trẻ trở về quê nhà và tiếp xúc với công việc gắn liền với sự chia ly.

Ảnh: Weibo.

Thay vì xây dựng không khí bi thương nặng nề, bộ phim lựa chọn lối kể hài hước, ấm áp thông qua những tình huống bất ngờ trong công việc. Nhân vật Trần Hòa Húc do Trương Tuyết Nghênh thể hiện cùng các đồng nghiệp góp phần mở ra những câu chuyện cảm động về gia đình và sự mất mát. Tác phẩm đạt 5.784 điểm nhiệt trên Youku và từng dẫn đầu danh sách phim được quan tâm trên Mango TV, để lại dư âm về cách con người đối diện với sự sống và cái chết.

9. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố là bộ phim cổ trang dài 47 tập do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính, phát sóng trên CCTV8 và Tencent Video. Phim xoay quanh Thẩm Gia Lan, tiểu thư xuất thân danh giá nhưng phải chứng kiến gia đình tan cửa nát nhà sau một biến cố chính trị. May mắn sống sót, nàng che giấu thân phận và trở thành một nha hoàn trong Lâm phủ để tìm kiếm bằng chứng minh oan cho người thân.

Ảnh: Weibo.

Đàm Tùng Vận gây chú ý với hình tượng nữ chính thông minh, biết nhẫn nhịn và từng bước xoay chuyển tình thế, trong khi Lưu Học Nghĩa đảm nhận vai Lâm Cẩm Lâu, người có mối quan hệ phức tạp với nàng. Thay vì liên tục sử dụng những màn trả thù gay gắt, bộ phim tập trung vào sự trưởng thành, khả năng quan sát và chiến lược sinh tồn của nhân vật. Trong tháng 9, tác phẩm được ghi nhận 16 lần dẫn đầu bảng xếp hạng Yunhe, cho thấy sức hút đáng kể của dòng phim cổ trang gia đấu.