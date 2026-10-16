9 nhà giáo Hà Nội được đề nghị tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu 2026

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc công khai danh sách đề cử được thực hiện theo quy trình khen thưởng quy định tại Quyết định số 677/QĐ-BGDĐT cùng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc xét chọn và tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Danh sách 9 nhà giáo tiêu biểu được đề xuất lần này dựa trên đề nghị từ các đơn vị, phòng chuyên môn trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp tiêu biểu của các cá nhân trong toàn ngành.

Cơ cấu danh sách gồm 5 cán bộ quản lý (hiệu trưởng) và 4 giáo viên trực tiếp giảng dạy, đại diện cho các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT trên địa bàn Thủ đô:

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thời gian lấy ý kiến dư luận kéo dài từ ngày 15/10/2026 đến ngày 21/10/2026. Việc lấy ý kiến rộng rãi nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định.

Các ý kiến đóng góp phản hồi gửi về Sở GD&ĐT Hà Nội (qua Văn phòng Sở) tại địa chỉ: Số 81 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua email: thidua@hanoiedu.vn. Thời hạn tiếp nhận ý kiến đóng góp là trước 17h ngày 21/10.