Theo thông báo chiều 15/10, việc công khai được thực hiện nhằm lấy ý kiến góp ý đối với các cá nhân được đề cử trước khi hoàn tất quy trình xét chọn, khen thưởng. Danh sách gồm cán bộ quản lý và giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, danh sách 9 nhà giáo được đề nghị xét tặng Bằng khen gồm:

9 nhà giáo được đề nghị xét tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Như vậy, trong danh sách có 5 cán bộ quản lý giữ chức vụ hiệu trưởng và 4 giáo viên. Các cá nhân được đề cử công tác tại nhiều cấp học khác nhau, từ mầm non đến THPT.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc công khai danh sách được thực hiện căn cứ các quy định về thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục; kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Thời gian công khai danh sách kéo dài từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2026.

Các ý kiến góp ý được gửi về Sở GD&ĐT Hà Nội, qua Văn phòng Sở tại số 81 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoặc qua email thidua@hanoiedu.vn. Thời hạn tiếp nhận là trước 17h ngày 21/10/2026.

Việc công khai nhằm bảo đảm quy trình xét chọn, khen thưởng được thực hiện theo quy định trước khi danh sách được trình Bộ trưởng GD&ĐT xem xét, quyết định.