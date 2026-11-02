9 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Mỹ

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Learjet 60 gặp nạn vào khoảng 12h50 ngày 1/11, giờ địa phương, gần khu vực Cresthaven. Máy bay khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, trên hành trình tới Bahamas.

Hiện trường vụ rơi máy bay khiến 9 người thiệt mạng

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận không có người sống sót trên máy bay. FAA đã cử lực lượng tới hiện trường, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tại cuộc họp báo sau vụ việc, Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết không ghi nhận người dưới mặt đất bị thương. Cú va chạm tạo ra một hố lớn bên đường, khiến các mảnh vỡ văng ra khu vực xung quanh.

Ông DeSantis mô tả máy bay lao xuống như một tên lửa trước khi phát nổ dữ dội. Chính quyền địa phương cho biết khoảng 600 người sống gần hiện trường, trong đó có cư dân tại một khu nhà di động, đã được sơ tán để bảo đảm an toàn.

Hình ảnh từ camera hành trình của các phương tiện gần đó ghi lại khoảnh khắc máy bay chúi xuống đất rồi bùng cháy, tạo thành cột khói lớn.

Theo bản ghi liên lạc giữa phi công và kiểm soát không lưu trên LiveATC.net, trước khi gặp nạn, phi công thông báo máy bay đang hạ độ cao với tốc độ khoảng 10.000 feet/phút. Sau đó, phi công phát tín hiệu khẩn cấp, cho biết máy bay đã vượt tốc độ giới hạn và đang lao xuống với tốc độ khoảng 20.000 feet/phút.

Trong những lời liên lạc cuối cùng, phi công nói máy bay sắp rơi và không còn thời gian.

NTSB thông báo triển khai đội điều tra tới hiện trường trong tối 1/11 và sáng 2/11, giờ địa phương. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach đã phong tỏa cả hai chiều đường Military Trail, đoạn giữa đại lộ Cresthaven và đường 10th Avenue North, để phục vụ công tác ứng phó và điều tra.