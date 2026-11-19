Chiếc xe chở 34 hành khách khi rơi xuống vực sâu ở huyện Tehri Garhwal, bang Uttarakhand, vào khoảng 5h sáng giờ địa phương ngày 17/11.

Theo báo cáo, chiếc xe đang di chuyển từ Haridwar đến Chamoli thì lao ra khỏi đường gần cầu Gular trên quốc lộ Rishikesh-Kirtinagar.

Những người sống sót được đưa ra khỏi chiếc xe. Nguồn: IANS

9 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương, trong đó 2 nạn nhân đã tử vong khi đang được điều trị tại Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS) ở Rishikesh.

Các nhà chức trách xác nhận rằng trong số những người thiệt mạng có tài xế và phụ xe.

Các đội cứu hộ thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Nhà nước đóng tại Byasi và Dhalwala đã được triển khai để thực hiện các hoạt động cứu hộ.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn trước vụ tai nạn. Ông nói: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân trong giờ phút đau thương này. Cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục".

Thủ hiến bang Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân và gửi lời chia buồn đến gia đình họ.