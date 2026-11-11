9 ngày 'rời xa màn hình' tại Trại đông quốc tế Lào Cai: Học sinh sẽ trải nghiệm những gì?

Từ ngày 21-29/12/2026, Trường Ardingly College Vietnam (ACVN) phối hợp với JCI South Saigon tổ chức Trại đông quốc tế Cultural Bridge Winter Camp tại Lào Cai và Sa Pa. Đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 50 học sinh trong nước và quốc tế độ tuổi 12-17.

Khác với những kỳ nghỉ đông chủ yếu dành cho vui chơi, chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp học tập, trải nghiệm thực tế và giao lưu văn hóa. Trong suốt hành trình, học sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh, làm việc theo nhóm, tham gia hoạt động cộng đồng và thử sức với những tình huống đòi hỏi khả năng tự lập.

Học kỹ năng sống qua những trải nghiệm thực tế

Một trong những điểm đáng chú ý của Cultural Bridge Winter Camp 2026 là mô hình sinh hoạt theo House System - hệ thống chia nhóm thường được áp dụng trong giáo dục nội trú Anh Quốc.

Các trại sinh được chia thành 6 nhóm mang tên Rồng, Long Biên, Kintai, Tower, Golden Gate và Harbour. Mỗi học sinh có một người bạn đồng hành trong mô hình Bridge Pair (Cặp đôi Cầu nối), cùng tham gia các nhiệm vụ được thay đổi theo từng ngày.

Thông qua cách tổ chức này, học sinh có cơ hội làm quen với bạn bè đến từ nhiều quốc gia, học cách hợp tác, chia sẻ và giải quyết vấn đề trong môi trường đa văn hóa.

Chương trình cũng đưa ra thử thách khởi nghiệp với 100 USD vốn mô phỏng. Các nhóm học sinh sẽ cùng xây dựng ý tưởng kinh doanh, tính toán chi phí, chuẩn bị gian hàng và tham gia phiên chợ. Qua đó, các em bước đầu tiếp cận tư duy quản lý tài chính, khả năng lập kế hoạch và đưa ra quyết định.

Bên cạnh hoạt động học tập, học sinh còn tham gia đi bộ khám phá các bản làng ở Sa Pa, tìm hiểu đời sống địa phương, nghe câu chuyện về ruộng bậc thang và phong tục vùng cao. Các em cũng tự tay chuẩn bị quà Tết, viết thiệp chúc mừng bằng hai ngôn ngữ dành tặng trẻ em địa phương.

Trong không khí Giáng sinh, các hoạt động nấu ăn bên lửa trại, biểu diễn theo từng House và trao quà Secret Santa được tổ chức nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các thành viên.

Một điểm đáng chú ý khác là học sinh được khuyến khích tạm rời xa thiết bị điện tử trong thời gian tham gia trại. Thay vì dành nhiều thời gian cho màn hình, các em tập trung vào giao tiếp trực tiếp, hoạt động tập thể và những trải nghiệm ngoài trời.

Cơ hội để trẻ làm quen với môi trường nội trú

Với những gia đình đang cân nhắc cho con học nội trú hoặc du học, một chương trình trải nghiệm kéo dài 9 ngày cũng là dịp để phụ huynh quan sát khả năng thích nghi của trẻ khi sống xa nhà.

Trong thời gian tham gia trại, học sinh tự sắp xếp đồ đạc, dọn phòng, tuân thủ giờ giấc và sinh hoạt theo lịch chung. Các House Mentor (người phụ trách nhóm) sẽ đồng hành, hướng dẫn các em làm quen với nếp sống mới và hỗ trợ khi cần thiết.

Theo ban tổ chức, 15 thành viên JCI South Saigon tham gia điều hành chương trình, với 5 bộ phận phụ trách các lĩnh vực gồm: học tập; lãnh đạo và khởi nghiệp; dã ngoại và sinh tồn; sức khỏe và sinh hoạt; cộng đồng và toàn cầu. Phía ACVN đảm nhiệm công tác an toàn trẻ em, kết nối y tế, nội trú và cơ sở vật chất.

Phụ huynh được cập nhật hình ảnh hoạt động của con mỗi ngày. Học sinh cũng có khung giờ gọi điện về gia đình vào tối 25/12.

Bà Trịnh Quang Đồng Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ACVN, cho biết giáo dục không chỉ giới hạn trong không gian lớp học. Thông qua chương trình, nhà trường mong muốn tạo môi trường để học sinh trải nghiệm sự đa dạng văn hóa, xây dựng tình bạn, đồng thời rèn luyện sự tự tin, tính tự lập và kỹ năng lãnh đạo.

Trong khi đó, đại diện JCI South Saigon kỳ vọng các hoạt động giao lưu và trải nghiệm tại Việt Nam sẽ giúp học sinh quốc tế hiểu hơn về văn hóa địa phương, đồng thời khuyến khích các em có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng nơi mình đến.

“Cultural Bridge (Cầu nối Văn hóa) được xây dựng dựa trên một ý tưởng đơn giản: khi các bạn trẻ từ nhiều quốc gia khác nhau cùng sống, cùng học tập và giải quyết những vấn đề thực tế, họ sẽ kiến tạo nên sự thấu hiểu bền vững theo thời gian.

Thông qua trại đông Winter Camp lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho thế hệ công dân trẻ tiếp theo cơ hội trải nghiệm trực tiếp sự đa dạng của Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng vùng cao nơi đón tiếp các bạn", cô Trần Chiêu An - Phó Chủ tịch dự án JCI South Saigon cho biết.

Cultural Bridge Winter Camp 2026 có hai lựa chọn đăng ký: chương trình 9 ngày với mức phí 15,2 triệu đồng và chương trình 4 ngày với mức phí 8,8 triệu đồng. Đối tượng tham gia là học sinh từ 12-17 tuổi. Học sinh và phụ huynh tìm hiểu thêm thông tin tại: https://wintercamp.acvn.edu.vn/

Thông qua những hoạt động học tập, sinh hoạt, trải nghiệm thực tế, chương trình hướng đến việc giúp học sinh phát triển kỹ năng tự lập, khả năng giao tiếp và tinh thần hợp tác. Đây cũng là cơ hội để các em có thêm những người bạn mới, mở rộng góc nhìn về thế giới từ chính những trải nghiệm tại Việt Nam.