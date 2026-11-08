Tính đến đầu tháng 11/2026, đã có 9 ngân hàng thương mại trong nước thông qua chủ trương hoặc đang thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Danh sách gồm Vietcombank, MB, Techcombank, HDBank, MSB, SHB, TPBank, LPBank và Nam A Bank. Các ngân hàng dự kiến thành lập pháp nhân riêng theo mô hình ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do ngân hàng mẹ sở hữu 100% vốn.

Trong số này, 7 ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank đã được cổ đông thông qua chủ trương tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

9 ngân hàng lên kế hoạch thành lập ngân hàng con tại VIFC.

Động thái mới nhất trong nhóm là MB. Ngày 29/10/2026, Hội đồng quản trị MB thông qua phương án thành lập Ngân hàng TNHH Một thành viên MB Toàn cầu tại VIFC. Ngân hàng mới dự kiến có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương và thuộc sở hữu hoàn toàn của MB. Trước đó, Vietcombank và TPBank cũng dự kiến dành 3.000 tỷ đồng để thành lập ngân hàng con tại trung tâm này.

Ngày 22/10 vừa rồi, Techcombank công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đối với chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do ngân hàng sở hữu toàn bộ vốn, ngày đăng ký cuối cùng là 3/11/2026.

MSB cũng đã được cổ đông chấp thuận chủ trương tương tự, theo nghị quyết công bố ngày 12/10. Ngân hàng dự kiến mở rộng hoạt động ngoại hối, phái sinh và kết nối với các định chế tài chính quốc tế.

Theo Nghị định 329/2025/NĐ-CP, ngân hàng thương mại trong nước muốn thành lập ngân hàng con tại VIFC phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, chất lượng tài sản và an toàn hoạt động.

Cụ thể, vốn điều lệ của ngân hàng con phải đạt tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng mẹ phải có giá trị thực vốn điều lệ tối thiểu gấp 2 lần mức vốn pháp định; tỉ lệ nợ xấu không vượt quá 3% tại các thời điểm được quy định.

Ngoài ra, ngân hàng mẹ phải được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B, có quy mô lớn và kinh doanh có lãi trong 5 năm liên tiếp trước năm đề nghị cấp phép. Các điều kiện khác liên quan đến quản trị, kiểm soát nội bộ và các tỉ lệ bảo đảm an toàn hoạt động cũng phải được đáp ứng.

Ngày 28/10, VIFC tại TP.HCM công bố 10 công ty holding đầu tiên được công nhận tư cách thành viên, với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD. Các đơn vị này dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép, hướng tới mục tiêu có giao dịch thực tế và ngân hàng thành viên tại VIFC TP.HCM trong tháng 11/2026.