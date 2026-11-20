Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2025 về xếp hạng tổ chức tín dụng.

Dự kiến từ năm 2027, các ngân hàng có tổng tài sản bình quân trên 500.000 tỷ đồng sẽ được phân vào nhóm quy mô lớn, thay vì ngưỡng trên 300.000 tỷ đồng hiện nay. Các ngân hàng có mức bằng hoặc thấp hơn ngưỡng này thuộc nhóm quy mô nhỏ.

Quy mô được xác định dựa trên tổng tài sản riêng lẻ của ngân hàng mẹ, tính bình quân theo quý trong năm xếp hạng.

Mức tăng 200.000 tỷ đồng, tương đương 66,7%, được đưa ra trong bối cảnh tổng tài sản của hệ thống ngân hàng tiếp tục mở rộng. Theo thống kê một số chỉ tiêu cơ bản do NHNN công bố, đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản có của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 30.892.302 tỷ đồng, tăng 10,06% so với cuối năm 2025. Như vậy, sau 9 tháng, quy mô tài sản của hệ thống đã tăng thêm khoảng 2,82 triệu tỷ đồng.

Xét theo loại hình, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là động lực chính. Trong quý III, tổng tài sản của khối này tăng khoảng 823.000 tỷ đồng, tương đương 5,94%, lên 14,68 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 9. Mức tăng này chiếm gần 79% phần tài sản tăng thêm của toàn hệ thống trong quý. So với cuối năm 2025, tổng tài sản của khối cổ phần tăng 13,39% và chiếm khoảng 47,5% tổng tài sản các tổ chức tín dụng.

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV đạt 11,99 triệu tỷ đồng cuối tháng 9, tăng khoảng 161.000 tỷ đồng (1,36%) trong quý III và tăng 6,71% so với cuối năm 2025. Bốn ngân hàng này nắm khoảng 38,8% tổng tài sản toàn hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài là khối duy nhất có quy mô thu hẹp trong quý III, giảm khoảng 41.000 tỷ đồng (1,67%) xuống 2,43 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2025, nhóm này chỉ tăng 2,44%.

Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý III của 28 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy, quy mô tổng tài sản đã xấp xỉ 24 triệu tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng tư nhân đang tiến khá nhanh trong cuộc đua này như VPBank, MB, Techcombank… Dù không dẫn đầu về con số tuyệt đối, song khối tư nhân vượt trội hẳn về tốc độ gia tăng tài sản. Điển hình, NCB dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tổng tài sản với mức tăng 46%. Tiếp đến là VPBank tăng 28%, ABBank tăng 25,4% và HDBank tăng 23%…

Nếu xét theo tổng tài sản tại cuối tháng 9, hiện có 13 ngân hàng niêm yết vượt mốc 500.000 tỷ đồng, tương đương gần một nửa số nhà băng niêm yết. Trong đó, 9 ngân hàng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, dẫn đầu là nhóm nhà băng quốc doanh BIDV, VietinBank và Vietcombank.

Ở nhóm tư nhân, MB dẫn đầu, tiếp đến là VPBank, Techcombank, HDBank, ACB và Sacombank cũng trong nhóm quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ. 4 ngân hàng còn lại có tổng tài sản trên 500.000 tỷ đồng gồm SHB, LPBank, VIB và TPBank.

Bên cạnh quy mô, NHNN định kỳ xếp hạng ngân hàng và phân loại các nhà băng thành 5 nhóm tốt, khá, trung bình, yếu và yếu kém dựa trên 6 tiêu chí: vốn, chất lượng tài sản, quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản và mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường.

Tại dự thảo Thông tư lần này, ngoài đề xuất nâng ngưỡng phân loại ngân hàng quy mô lớn, NHNN cũng điều chỉnh phương pháp đánh giá khả năng thanh khoản phù hợp với việc áp dụng các tỷ lệ an toàn mới theo Thông tư 50/2026.

Cụ thể, dự thảo bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) vào đánh giá khả năng thanh khoản của các ngân hàng áp dụng quy định mới.