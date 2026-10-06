9 mỏ cát, sỏi trên sông Hồng hoạt động trở lại

Mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Hồng thuộc xã Mậu A của Công ty Cổ phần Đầu tư LHB Đại Việt.

Trước đó, ngày 17/4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dừng khai thác tại 13 điểm mỏ chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, chưa lắp đặt thiết bị quản lý, kiểm soát sản lượng hoặc chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Các điểm mỏ chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi khắc phục xong tồn tại và được cơ quan chức năng xác nhận.

Trong số 9 điểm mỏ được phép khai thác trở lại có điểm khai thác cát, sỏi trên sông Hồng thuộc xã Mậu A của Công ty Cổ phần Đầu tư LHB Đại Việt; 4 điểm mỏ Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành và Quy Mông của Hợp tác xã Khai thác sản xuất Dịch vụ Vật liệu xây dựng Hợp Nhất (thuộc địa bàn các xã Trấn Yên và Quy Mông).

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho phép hoạt động trở lại điểm mỏ tại xã Tân Hợp của Công ty TNHH Một thành viên Khánh Duy Yên Bái; điểm mỏ tại xã Quy Mông của Công ty TNHH Mạnh Lâm Yên Bái; 2 điểm mỏ tại xã Trấn Yên của Hợp tác xã Khai Minh và Hợp tác xã Khai thác sản xuất Dịch vụ Vật liệu xây dựng Hợp Nhất.

Các mỏ cát, sỏi hoạt động trở lại góp phần cung ứng kịp thời vật liệu cho các dự án phát triển hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn tỉnh.

Sau khi 9 mỏ được cho phép hoạt động trở lại, các đơn vị, doanh nghiệp phải khai thác đúng phạm vi, ranh giới, diện tích, độ sâu, trữ lượng, công suất và thời hạn ghi trong giấy phép; chỉ hoạt động trong khung giờ quy định, không khai thác ban đêm, trong thời gian mưa lũ và không sử dụng tàu cuốc.

Toàn tỉnh hiện có 36 mỏ được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi, trong đó 14 mỏ đang hoạt động. Việc các mỏ khai thác trở lại góp phần bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các công trình trong dịp cuối năm, khi nhiều dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.