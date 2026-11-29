9 lô sữa tắm, sữa rửa mặt, kem chống nắng bị Cục quản lý Dược thu hồi, tiêu huỷ, đình chỉ lưu hành
Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy loạt 9 lô sữa tắm, sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem dưỡng vi phạm quy định, trong đó 1 sản phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (Thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất; còn lại do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất.
Danh mục các sản phẩm có lô bị thu hồi:
Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 9 lô của 7 sản phẩm mỹ phẩm trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/9-lo-sua-tam-sua-rua-mat-kem-chong-nang-bi-cuc-quan-ly-duoc-thu-hoi-tieu-huy-dinh-chi-luu-hanh-179261129111023906.htm