Sáng ngày 29-11, theo người dân sinh sống tại Tổ dân phố Tà Lang-Giàn Bí, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng cho biết, chiều trước đó 1 ngày, tại khu vực nhà Rông đã xảy ra vụ tự chế pháo nổ làm 5 em nhỏ bị bỏng phải nhập viện điều trị.