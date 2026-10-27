9 lần lỡ hẹn Quả bóng vàng, Mbappe trở thành trò cười

Mbappe thành trò cười khi lỡ hẹn với QBV.

Rạng sáng 27/10, Mbappe chứng kiến Harry Kane được tôn vinh là chủ nhân của giải Quả bóng vàng 2026 trước sự chứng kiến của người hâm mộ và các chuyên gia. Thống kê chỉ ra Mbappe là cầu thủ Pháp đầu tiên góp mặt trong top 10 danh sách rút gọn cuộc đua QBV trong 9 năm liên tiếp. Tuy nhiên, chưa lần nào chân sút của Real Madrid thắng giải thưởng.

Kể từ lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử, Mbappe thường xuyên đến dự gala trao giải. Năm 2017, anh đứng thứ bảy, trước khi vươn lên vị trí thứ tư vào năm 2018. Sau đó, Mbappe lần lượt xếp thứ sáu năm 2019, thứ chín năm 2021 và thứ sáu năm 2022.

Năm 2023 đánh dấu thành tích tốt nhất của Mbappe tại thời điểm đó khi anh giành vị trí thứ ba. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1998 tiếp tục đứng thứ sáu năm 2024 và thứ bảy năm 2025.

Đến năm 2026, Mbappe tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố "không ai giỏi hơn tôi ở thời điểm này", chỉ vài tháng trước khi gala trao giải diễn ra. Tuy nhiên, kịch bản cũ vẫn tái diễn khi Mbappe chỉ giành Quả bóng bạc.

Mbappe vẫn chưa thể giành QBV. Ảnh: Reuters.

Chuỗi kết quả cay đắng này khiến Mbappe bị chế nhạo trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Mbappe thực sự nghĩ mình có thể thắng QBV mà không vô địch lần nào trong hai năm qua".

Một số ý kiến mỉa mai rằng "Mbappe thật tốt bụng khi đến chúc mừng đối thủ giành giải thưởng". Chân sút người Pháp luôn được kỳ vọng sẽ chiến thắng, nhưng cuối cùng lại liên tục bỏ lỡ cơ hội vì những ứng viên khác xứng đáng hơn. Cùng lúc đó, ESPN cũng lên tiếng chế giễu tiền đạo người Pháp "Mbappe dẫn đầu danh sách những người mặc đẹp nhất gala trao giải".

Không chỉ đối mặt những lời chế giễu, Mbappe còn từng bị huyền thoại bóng đá Pháp Jean-Pierre Papin chỉ trích về cách thể hiện bản thân. Trong cuộc phỏng vấn với Foot Mercato, Papin nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ Kylian. Cậu ấy sở hữu nhiều kỷ lục, nhưng đến một thời điểm nào đó, mọi thứ dường như chỉ xoay quanh bản thân cậu ấy. Lúc nào Mbappe cũng khẳng định cái tôi, nhưng người chiến thắng QBV lại do những người khác quyết định”.

Dù đã tiến rất gần đến QBV 2026, Mbappe một lần nữa phải chấp nhận về nhì. Khi danh hiệu vẫn nằm ngoài tầm với, tiền đạo của Real Madrid sẽ cần những màn trình diễn thuyết phục hơn cùng các danh hiệu lớn để biến tham vọng cá nhân thành hiện thực.

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.