9 kỷ lục quốc tế của Ronaldo khó bị xô đổ

Ronaldo đang có những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha

Kỷ lục 1: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia

Với 146 pha lập công cho đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đứng ở vị trí số một trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nam quốc tế. Anh bỏ xa đại kình địch Lionel Messi 20 bàn - người cũng đã nói lời chia tay đội tuyển Argentina trong năm 2026 và nhiều hơn huyền thoại Ali Daei 38 bàn.

Trong số các cầu thủ còn thi đấu, Romelu Lukaku là người tiệm cận nhất với 94 bàn, nhưng tiền đạo 33 tuổi vẫn còn khoảng cách hơn 50 bàn. Robert Lewandowski có 92 bàn nhưng đã bước sang tuổi 38. Harry Kane cần hơn 50 bàn thắng nữa - mục tiêu gần như bất khả thi ở giai đoạn sau của sự nghiệp.

Trong khi đó, Erling Haaland (65 bàn) phụ thuộc vào việc tuyển Na Uy tham dự bao nhiêu giải đấu lớn, còn Kylian Mbappe (67 bàn) mới đi được một nửa chặng đường để chạm tới con số 146 bàn.

Kỷ lục 2: Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử bóng đá nam quốc tế

Ronaldo duy trì khát khao và sự bền bỉ xuyên suốt 23 năm khoác áo Bồ Đào Nha, cán mốc 234 lần ra sân. Thành tích này giúp anh bỏ xa Lionel Messi tới 26 trận.

Luka Modric đứng thứ ba trong danh sách nhưng vẫn kém người đồng đội cũ tại Real Madrid 28 lần ra sân và đã ở tuổi 41. Hassan Al-Haydos của Qatar sở hữu 193 lần ra sân ở tuổi 35, nhưng việc san lấp khoảng cách để vượt qua mốc 234 trận của Ronaldo vẫn là thử thách vô cùng khắc nghiệt đối với bất kỳ hậu bối nào.

Kỷ lục 3: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất sau tuổi 30

Trái với quy luật sinh học thông thường, Ronaldo ghi bàn hiệu quả hơn khi bước sang chặng cuối sự nghiệp nhờ chuyển dịch lối chơi vào khu vực trung lộ. Anh ghi tới 94 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha sau sinh nhật lần thứ 30, gần gấp đôi con số 52 bàn ở giai đoạn trước đó.

Lionel Messi xếp sau với 68 bàn cho Argentina sau tuổi 30. Thống kê của Ronaldo được đánh giá là trường tồn khi trong lịch sử bóng đá quốc tế, chỉ có đúng 4 cầu thủ khác từng ghi được từ 94 bàn thắng trở lên trong toàn bộ sự nghiệp.

Kỷ lục 4: Ghi bàn trong nhiều trận đấu quốc tế nhất

Siêu sao sinh năm 1985 đã ghi bàn ở 96 trận đấu khác nhau trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, thể hiện khả năng duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc.

Để thấy được độ vĩ đại của cột mốc này, trong toàn bộ lịch sử túc cầu quốc tế, chỉ có duy nhất Ronaldo, Messi và Ali Daei là từng chạm tới tổng số 96 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, bất kể lập bao nhiêu cú đúp hay hat-trick.

Kỷ lục 5: Ghi bàn vào lưới nhiều đội tuyển quốc gia nhất

Ronaldo đã chọc thủng lưới tổng cộng 49 quốc gia khác nhau khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, nhiều hơn Messi 3 quốc gia.

Dù các giải đấu như World Cup có mở rộng quy mô, việc một cầu thủ xé lưới 50 đội tuyển khác nhau vẫn rất khó xảy ra. Điều này phụ thuộc lớn vào việc cầu thủ thi đấu ở châu Âu hoặc châu Phi cũng như vận may từ các lá thăm chia bảng vòng loại.

Kỷ lục 6: Ghi bàn trong nhiều năm dương lịch nhất

Ronaldo đã nổ súng cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong 23 năm dương lịch khác nhau. Khoảng thời gian này thậm chí còn dài hơn toàn bộ sự nghiệp thi đấu quốc tế của đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp.

Để xô đổ kỷ lục này, một cầu thủ ra mắt đội tuyển từ năm 18 tuổi buộc phải thi đấu liên tục đến tận ngoài 40 tuổi, đồng thời năm nào cũng phải ghi bàn không đứt quãng.

Kỷ lục 7: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ EURO

Tại giải vô địch châu Âu (EURO), Ronaldo đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 14 bàn thắng qua các vòng chung kết. Thành tích này nhiều hơn 5 bàn so với huyền thoại Michel Platini (9 bàn).

Alvaro Morata và Harry Kane hiện cùng có 7 bàn nhưng sẽ bước sang tuổi 35 và 34 khi EURO 2028 khởi tranh. Nếu đây là giải đấu cuối cùng, họ cần ghi tới 8 bàn thắng để phá kỷ lục - kỳ tích mà lịch sử EURO mới chỉ có duy nhất Platini làm được tại một kỳ giải.

Kỷ lục 8: Cầu thủ ra sân nhiều trận nhất lịch sử các kỳ EURO

Ronaldo đã thi đấu tổng cộng 30 trận tại các vòng chung kết EURO. Do một đội tuyển chỉ thi đấu tối đa 7 trận từ vòng bảng đến trận chung kết, một cầu thủ phải lọt vào sâu từ bán kết đến chung kết hơn 4 kỳ EURO mới mong vượt qua kỷ lục này.

Điều đó đòi hỏi cầu thủ phải sở hữu sự nghiệp quốc tế đỉnh cao kéo dài gần 20 năm, đồng thời luôn duy trì phong độ xuất sắc cùng sự ổn định của đội bóng.

Kỷ lục 9: Ghi bàn tại nhiều kỳ World Cup nhất

Ronaldo và Messi là hai cầu thủ (ngoài vị trí thủ môn) từng tham dự 6 kỳ World Cup. Dẫu vậy, chỉ duy nhất Ronaldo duy trì được thành tích ghi bàn ở cả 6 kỳ giải đấu mà anh góp mặt.

Với việc World Cup diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần, bất kỳ ai muốn san bằng kỷ lục này sẽ phải thi đấu đỉnh cao suốt hai thập kỷ, liên tục giúp đội nhà giành vé tham dự và không bao giờ “tịt ngòi” tại mỗi kỳ giải.