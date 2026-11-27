Đoàn HS trường THPT Trần Phú tham dự Kỳ thi Olympic VNU có 9/14 học sinh xuất sắc đoạt giải.

Trong đó, ở môn Ngữ văn có 4 học sinh đoạt giải, gồm các em: Nguyễn Bá Minh Hải (lớp 12/15) đoạt giải Nhì; Trần Nguyễn Cát Tường (lớp 11/17) và Phạm Thị Thảo Nguyên (lớp 11/14) cùng đoạt giải Ba; Nguyễn Hồng Nguyên Thảo (lớp 12/15) đoạt giải Khuyến khích. Ở môn Ngoại ngữ có 5 học sinh đoạt giải, gồm: Phạm Dương Đức Anh (lớp 11/9) và Ngô Nhật Quân (lớp 11/16) cùng đoạt giải Ba; Nguyễn Mai Khanh (lớp 10/19), Trần Quốc Hào (lớp 11/6) và Đỗ Ngọc Quỳnh Anh (lớp 10/20) cùng đoạt giải Khuyến khích.

Thành tích này cho thấy sự tự tin, bản lĩnh học thuật của học sinh, đồng thời phản ánh sự tận tâm, nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên cũng như sự chú trọng trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Đáng chú ý, bên cạnh học sinh cuối cấp, nhiều gương mặt khối 11 và khối 10 sớm khẳng định năng lực ở sân chơi cấp đại học quốc gia, mở ra kỳ vọng cho những mùa thi tiếp theo.