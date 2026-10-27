9 giờ căng não vận động hai kẻ cầm kiếm cố thủ trên nóc nhà đầu hàng

Bị truy tìm liên quan đến vụ án ma túy, hai đối tượng trèo lên mái nhà ở Thanh Hóa, cầm kiếm, dùng bình xịt hơi cay và ném gạch đá chống trả lực lượng chức năng. Sau hơn 9 giờ vận động, thuyết phục, cả hai đã hạ vũ khí, xin đầu thú.

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