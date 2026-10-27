9 giờ căng não vận động hai kẻ cầm kiếm cố thủ trên nóc nhà đầu hàng
Sau hơn 9 giờ cầm kiếm cố thủ, ném gạch đá chống trả cảnh sát, hai đối tượng ở Thanh Hóa đã hạ vũ khí, xin đầu thú.
Bị truy tìm liên quan đến vụ án ma túy, hai đối tượng trèo lên mái nhà ở Thanh Hóa, cầm kiếm, dùng bình xịt hơi cay và ném gạch đá chống trả lực lượng chức năng. Sau hơn 9 giờ vận động, thuyết phục, cả hai đã hạ vũ khí, xin đầu thú.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/9-gio-cang-nao-van-dong-hai-ke-cam-kiem-co-thu-tren-noc-nha-dau-hang-169261027202753437.htm