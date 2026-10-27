9 giờ cân não thuyết phục hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ra đầu thú

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 26/10, đơn vị nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TP Hải Phòng trong việc xác minh Nguyễn Đình Cường (SN 1993) và Bùi Văn Quyền (SN 1994, cùng trú tại TP Hải Phòng), là các bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt sau 9 giờ cố thủ trên mái nhà. Ảnh: CACC

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, Thanh Hóa.

Khoảng 12h15 ngày 26/10, khi công an đến làm việc, Cường và Quyền trèo lên mái tầng thượng, sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm, mảnh kính và gạch vụn để chống trả lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó huy động cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự cùng công an địa phương bao vây hiện trường. Do căn nhà nằm giữa cánh đồng, lối tiếp cận vị trí các đối tượng cố thủ hẹp nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Vũ khí (kiếm) đối tượng sử dụng để chống trả lại lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Trong quá trình vận động, hai đối tượng có biểu hiện kích động, la hét, thậm chí đe dọa tự sát.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sau 9 giờ căng thẳng, Cường và Quyền đã hạ vũ khí, xin đầu thú. Cuộc vây bắt diễn ra an toàn, không gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người dân.

Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng khai đã mua ma túy từ Hải Phòng rồi đến nhà trọ tại Thanh Hóa. Sáng 26/10, Cường, Quyền và một người quen cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng cầm kiếm chống trả lại lực lượng chức năng. Ảnh: Lê Dương

Cơ quan công an đã thu giữ các vật chứng liên quan, tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ dấu hiệu của các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.