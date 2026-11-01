9 đội tranh tài tại Liên hoan Búp măng xinh An Giang năm 2026

Phần thi diễn của đội Trường Tiểu học và Mẫu giáo Lê Hồng phong.

Các đội trải qua 4 phần thi: giới thiệu thành viên bằng thơ, ca, hò, vè hoặc tiểu phẩm; biểu diễn văn nghệ, thể dục hoặc đồng diễn dân vũ; thi kiến thức về lịch sử, truyền thống dân tộc và địa phương; ghép tranh, câu chữ về các sự kiện lịch sử, biển đảo quê hương và những anh hùng dân tộc.

Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 3 giải cá nhân cho các em Trần Ngọc Chúc Quân, Lâm Thị Mỹ Xuyên và Lâm Ngọc Hà Anh.

Ở phần thi đồng đội, Trường Tiểu học và Mẫu giáo Lê Hồng Phong đoạt giải A; Trường Tiểu học Châu Thành 3 và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Tuy 1 đồng giải B. Ban tổ chức còn trao 2 giải C và 4 giải khuyến khích.