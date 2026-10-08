9 địa phương cần tăng trưởng trên 15% trong quý IV, Hà Nội 16,55% vẫn đứng ngoài TOP 5

Cụ thể, theo Nghị quyết 312 về phiên họp thường kỳ tháng 9, Lạng Sơn cần đạt mức tăng GRDP 18,41% trong quý cuối năm, cao nhất cả nước.

Tiếp đến là Vĩnh Long 17,25%, Thanh Hóa 17,10%, Cà Mau 16,70%, Quảng Trị 16,64%, Hà Nội 16,55%, Cần Thơ 16,08%, Hải Phòng 15,39% và Tuyên Quang 15,04%.

Hai đầu tàu kinh tế chịu áp lực tăng tốc. Hà Nội cần tăng 16,55% trong quý IV để đạt mục tiêu cả năm 11%, trong khi TP HCM cần đạt 13,23%, sau khi tăng 9,06% trong 9 tháng.

Theo Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm có 12/34 địa phương tăng GRDP trên 10%. Trong khi đó, GDP cả nước tăng 9,01%; riêng quý III tăng 9,95%. Chính phủ tính toán GDP quý IV phải tăng 12,5% để cả năm đạt 10%.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương bám sát kịch bản, khai thác dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh.