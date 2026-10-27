9 cầu thủ có thể rời MU

Gắn bó với MU suốt 8 năm, Diogo Dalot được kỳ vọng trở thành một trong những thủ lĩnh của đội bóng khi bước sang tuổi 28. Tuy nhiên, hậu vệ người Bồ Đào Nha chưa duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự, còn đóng góp tấn công cũng chỉ ở mức trung bình. Tinh thần thi đấu và khả năng ra sân thường xuyên là điểm cộng, nhưng chưa đủ để bảo đảm tương lai lâu dài của anh tại Old Trafford.

Gia nhập MU năm 2019 với giá 80 triệu bảng, Harry Maguire từng được trao băng đội trưởng chỉ sau 6 tháng. Tuy nhiên, trung vệ người Anh cũng trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng, chịu nhiều chỉ trích và từng đứng trước nguy cơ ra đi. Dù sau đó cải thiện phong độ, Maguire không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Hợp đồng sắp hết hạn vào mùa hè tới khiến khả năng chia tay MU trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bruno Fernandes là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất tại MU kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson. Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhiều lần trở thành điểm tựa của đội bóng trong những giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và ban lãnh đạo được cho là trở nên căng thẳng vì những cam kết chưa được đáp ứng. Nếu MU không thể giúp Bruno cạnh tranh các danh hiệu lớn, hai bên có thể phải tính đến cuộc chia tay.

MU từng kỳ vọng Luke Shaw sẽ trở thành một trong những hậu vệ trái hàng đầu nước Anh sau khi chiêu mộ anh năm 2014. Ở tuổi 31, cầu thủ này vẫn sở hữu chất lượng chuyên môn đáng ghi nhận khi đạt thể trạng tốt. Vấn đề nằm ở tiền sử chấn thương khiến anh thường xuyên vắng mặt. MU khó có thể tiếp tục xây dựng kế hoạch dài hạn dựa trên một cầu thủ mà khả năng thi đấu liên tục luôn là dấu hỏi.

Chelsea thu về 55 triệu bảng khi bán Mason Mount cho MU trong bối cảnh hợp đồng của anh chỉ còn một năm. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh không đáp ứng kỳ vọng sau 3 năm tại Old Trafford. Anh có 79 lần ra sân, nhưng gần một nửa trong số đó là những lần vào sân từ ghế dự bị. Màn trình diễn thiếu ổn định khiến Mount chưa chứng minh được giá trị tương xứng với khoản đầu tư của đội bóng.

Manuel Ugarte từng được kỳ vọng trở thành phương án chất lượng ở tuyến giữa nhờ khả năng tranh chấp và thu hồi bóng. Dù vậy, những hạn chế trong khâu kiểm soát và xử lý bóng khiến tiền vệ người Uruguay gặp khó trong việc phát huy hiệu quả. MU định bán anh trong hè 2026, nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng tại World Cup 2026 làm kế hoạch đổ bể.

Marcus Rashford là niềm tự hào của học viện MU và được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đội bóng. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh không thể phát huy hết tiềm năng sau nhiều mùa giải thiếu ổn định. Việc chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn từng được xem là cơ hội để đôi bên khép lại mối lương duyên, nhưng Rashford sau đó trở lại MU khi không có đội bóng lớn nào tiến tới thỏa thuận mua đứt. Anh cũng chưa tận dụng được cơ hội dưới thời Michael Carrick.

Amad Diallo sở hữu kỹ thuật, khả năng rê bóng và sự tự tin trong những tình huống đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, những phẩm chất đó chưa đủ để chuyển hóa thành số bàn thắng và kiến tạo. Ở tuổi 24, cầu thủ người Bờ Biển Ngà không còn là được coi là tiềm năng. Nếu muốn giữ vị trí tại MU, Amad cần cải thiện hiệu quả ở một phần ba cuối sân và tạo ra ảnh hưởng rõ rệt hơn.

Joshua Zirkzee là trường hợp bị đặt dấu hỏi lớn nhất về sự phù hợp với đội hình MU. Bàn thắng vào lưới Como là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Hà Lan trong năm 2026, sau khi anh chỉ ghi hai bàn ở mùa trước. Zirkzee cũng chưa cho thấy mình có thể đá tốt ở vị trí trung phong hoặc hộ công. Khả năng cao Zirkzee có thể rời đi vào tháng 1/2027.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.