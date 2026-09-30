9 bức tranh Việt Nam 'bùng nổ' ở sàn đấu giá Hong Kong

1. Trần Lưu Hậu - Park (Công viên): Trần Lưu Hậu đã chuyển phong cảnh từ một đối tượng để mô tả thành không gian của màu sắc và chuyển động. Những thân cây, tán lá được giản lược thành các mảng hình và đường nét phóng khoáng, với những gam màu tương phản được đặt cạnh nhau tạo nên nhịp điệu mạnh trên mặt tranh. Cách xử lý này gắn với giai đoạn Trần Lưu Hậu chuyển mạnh sang ngôn ngữ bán trừu tượng và trừu tượng sau Đổi Mới. Tác phẩm được ước tính 600.000-1,2 triệu HKD và đạt 2,816 triệu HKD (khoảng 9,12 tỷ đồng), cao hơn 2,3 lần mức dự đoán. Ảnh: Sotheby's.

2. Lê Phổ - Vase avec tournesols (Bình hoa hướng dương): Những bông hướng dương vươn cao từ chiếc bình nổi bật trên nền tranh được tiết chế, xen giữa các mảng lá xanh. Lê Phổ sử dụng các sắc vàng, xanh và trắng để tạo sự chuyển tiếp mềm giữa hoa, lá và không gian xung quanh, khiến bó hoa vừa có độ đầy đặn vừa giữ được vẻ thanh thoát của tranh hoa tĩnh vật. Tác phẩm được Sotheby’s ước tính 1,2-2,2 triệu HKD và đạt 2,304 triệu HKD (khoảng 7,47 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's.

3. Lê Phổ - La Fleuriste (Người bán hoa): Lê Phổ đặt hình ảnh người phụ nữ trong tác phẩm giữa một không gian ngập hoa, để nhân vật gần như hòa vào những lớp màu xanh, vàng, trắng và đỏ trải rộng trên mặt tranh. Những nét cọ liên tục và các mảng màu đan xen khiến khu vườn hoa trở thành phần quan trọng của bố cục, đồng thời làm nổi bật hình ảnh người bán hoa ở trung tâm. Tác phẩm được Sotheby’s ước tính 1-1,8 triệu HKD và đạt 1,92 triệu HKD (khoảng 6,22 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's.

4. Lê Phổ - Les hortensias bleus (Những chùm cẩm tú cầu xanh): Tác phẩm mở ra một không gian hoa lá ngập sắc xanh, nơi những chùm cẩm tú cầu nổi bật giữa lớp lá xanh và những mảng vàng, trắng được xử lý nhẹ tay. Sự chuyển sắc giữa xanh lam, xanh lục và vàng khiến bức tranh có độ dày về màu sắc mà vẫn giữ được cảm giác thoáng và mềm. Tác phẩm được Sotheby’s ước tính 400.000-600.000 HKD, trước khi đạt 1,408 triệu HKD (khoảng 4,55 tỷ đồng), cao hơn 2,3 lần mức dự đoán. Ảnh: Sotheby's.

5. Trần Bình Lộc - Angkor Wat Temple, Cambodia (Đền Angkor Wat, Campuchia): Tác phẩm đưa quần thể Angkor ra khỏi hình ảnh một phế tích cổ kính để trở thành một cảnh quan có đời sống. Ngôi đền được đẩy về phía sau, nhường tiền cảnh cho những rặng thốt nốt, thảm cỏ và nhóm cư dân bản địa. Hình ảnh người phụ nữ bế trẻ, người quản tượng cùng voi và những người dân đứng trò chuyện khiến kiến trúc hòa vào sinh hoạt thường nhật. Cách nhìn này cho thấy Trần Bình Lộc không tách Angkor khỏi thiên nhiên và con người, mà tiếp cận di sản Khmer như một không gian sống, gần gũi với trải nghiệm của một họa sỹ Đông Dương bản địa. Tác phẩm được ước tính 1,8-3 triệu HKD và đạt 1,92 triệu HKD (khoảng 6,22 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's.

6. Lê Phổ - Maternité au bouquet (Mẹ và hoa): Hình ảnh người mẹ và đứa trẻ được đặt giữa một không gian ngập hoa, nơi những cụm hoa trắng, vàng và xanh đan xen quanh hai nhân vật. Bố cục đưa người mẹ và em bé trở thành điểm tựa của bức tranh, trong khi các mảng hoa lá mở rộng ra xung quanh, tạo nên sự cân bằng giữa hình người và thiên nhiên. Tác phẩm được Sotheby’s ước tính 600.000-900.000 HKD và đạt 1,024 triệu HKD (khoảng 3,3 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's.

7. Vũ Cao Đàm - Maternité (Tình mẹ): Tác phẩm được Vũ Cao Đàm thực hiện năm 1958, năm cuối ông sống tại villa Les Heures Claires ở Vence (Pháp), nơi ông từng có những năm tháng sáng tác trước khi chuyển tới Saint-Paul-de-Vence. Trong tranh, hình ảnh người mẹ ôm con nổi bật giữa nền xanh, xám với mảng đỏ trên trang phục, trong khi những lớp màu và nét cọ tạo nên một không gian giàu chiều sâu. Tác phẩm được Sotheby’s ước tính 400.000-700.000 HKD và đạt 896.000 HKD (khoảng 2,9 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's.

8. Mai Trung Thứ - Quatre garçons, lecture (Bốn cậu bé đang đọc sách): Trong bức tranh, Mai Trung Thứ tái hiện một khoảnh khắc học tập với bốn cậu bé quây quần quanh cuốn sách. Trên nền lụa, những mảng màu xanh, đỏ, nâu được tiết chế, trong khi cách sắp xếp các nhân vật theo chiều ngang tạo nên bố cục cân bằng, gợi nét đặc trưng trong loạt tranh ông dành cho đề tài trẻ em. Tác phẩm được ước tính 400.000-600.000 HKD và chốt ở 640.000 HKD (khoảng 2,07 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's.

9. Mai Trung Thứ - Récitation (Đọc bài): Mai Trung Thứ tiếp tục khai thác thế giới trẻ thơ qua một khoảnh khắc học tập, với những nhân vật được sắp xếp trong bố cục gọn và những đường nét mềm, thanh. Cách ông tiết chế hình thể, màu sắc và không gian tạo nên vẻ tĩnh lặng, gần gũi, đồng thời cho thấy mối quan tâm xuyên suốt của họa sĩ với đời sống thường nhật và những ký ức văn hóa Việt Nam. Tác phẩm được Sotheby’s ước tính 300.000-500.000 HKD và gõ búa ở mức 576.000 HKD (khoảng 1,86 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's.