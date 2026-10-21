9 bị cáo lĩnh án tù vì mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 12, TP Hải Phòng, từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, Ngô Minh Đức (SN 1993), Nguyễn Đình Hùng (SN 1994), Lương Đình Văn (SN 1998) và Đặng Đình Thoại (SN 1991) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy loại Methamphetamine.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Trong đó, Lâm Đình Hiền (SN 1991) nhiều lần mua ma túy của Đức và Văn để bán lại cho người khác. Ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang Hiền đang cất giữ 0,108 gam Methamphetamine nhằm mục đích bán.

Ngoài hành vi mua bán ma túy, vụ án còn có các bị cáo bị truy tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đỗ Văn Thảo (SN 1979), Nguyễn Công Phước (SN 1990), Đặng Đình Thành (SN 1992) và Bùi Văn Tiền (SN 1991).

Cụ thể, ngày 20/1/2026, Đức bán ma túy cho Thảo, trong đó Phước góp tiền mua. Ngày hôm sau, tại nhà Thảo ở thôn Phục Lễ, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng, Thảo, Phước, Thành, Tiền và Đức cùng tham gia sử dụng ma túy. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 1,762 gam Methamphetamine.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã tham gia xét hỏi, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo; đề nghị mức hình phạt tương xứng. Đồng thời, thông qua vụ án, đại diện VKSND kiến nghị tăng cường công tác phòng ngừa, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Trên cơ sở kết quả tranh tụng và đề nghị của đại diện VKSND, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Minh Đức 8 năm tù; Lâm Đình Hiền 8 năm 7 tháng tù; Nguyễn Đình Hùng 7 năm 2 tháng tù; Lương Đình Văn 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Cùng về tội danh này, Đặng Đình Thoại bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Văn Thảo 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Công Phước và Bùi Văn Tiền mỗi bị cáo 8 năm tù; Đặng Đình Thành 7 năm 6 tháng tù.