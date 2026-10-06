9 bảo tàng thuộc TP.HCM đón hơn 2,7 triệu lượt khách 9 tháng đầu năm

Khách quốc tế tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, các bảo tàng thuộc Sở đã đón 2.760.274 lượt khách tham quan, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách trong nước đạt 1.881.069 lượt, tăng 0,9%; khách nước ngoài đạt 879.205 lượt.

Các bảo tàng ngoài công lập trong 9 tháng đầu năm cũng đón hơn 45.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện TP.HCM có 25 bảo tàng, gồm 14 bảo tàng công lập và 11 bảo tàng ngoài công lập. Trong 14 bảo tàng công lập có 9 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và 5 bảo tàng thuộc các bộ, ngành Trung ương quản lý.

9 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao gồm: Bảo tàng TP.HCM; Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM; Bảo tàng Lịch sử TP.HCM; Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ; Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Bảo tàng Bình Dương và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu.

5 bảo tàng thuộc các bộ, ngành Trung ương quản lý gồm: Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ, Bảo tàng Không quân phía Nam, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Địa chất TP.HCM và Bảo tàng Quân đoàn 4.

Các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Quang San

Khối bảo tàng ngoài công lập gồm Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Sâm Ngọc Linh, Bảo tàng Y học cổ truyền, Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, Bảo tàng Đỗ Hùng, Bảo tàng Gốm thời dựng nước, Bảo tàng Dược cổ truyền Việt Nam, Bảo tàng Gốm sứ Minh Long I, Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor, Bảo tàng Phở.

Theo thống kê, hệ thống bảo tàng trên địa bàn TP.HCM hiện lưu giữ khoảng 692.600 hiện vật, tài liệu, trong đó có hơn 296.000 hiện vật gốc. TP.HCM có 25 bảo vật quốc gia, gồm 22 bảo vật được lưu giữ tại các bảo tàng công lập và 3 bảo vật được lưu giữ tại bảo tàng ngoài công lập, sưu tập tư nhân.

Khách tham quan bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Trong 9 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, có 7 bảo tàng được xếp hạng I và là thành viên của Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM). Danh sách gồm Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Hai bảo tàng được xếp hạng II là Bảo tàng Bình Dương và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lượng khách tham quan trong 9 tháng đầu năm cho thấy hệ thống bảo tàng tiếp tục là một trong những thiết chế văn hóa thu hút công chúng tại TP.HCM. Cùng với hệ thống bảo tàng công lập, sự tham gia của các bảo tàng ngoài công lập góp phần mở rộng không gian lưu giữ, giới thiệu hiện vật và đưa di sản văn hóa đến gần hơn với người dân, du khách.