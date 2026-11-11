9 bảo tàng, di tích lịch sử được miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Wikipedia

Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 167/2026/TT-BTC về quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại một số bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư sẽ được miễn phí tham quan trong ngày Ngày Văn hóa Việt Nam.

9 địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí tham quan gồm: 1. Bảo tàng Hải Dương học 2. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 3. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 4. Bảo tàng Lịch sử quốc gia 5. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 6. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập 7. Bảo tàng Yersin 8. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 9. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bên cạnh đó, chính sách miễn phí tham quan cũng được áp dụng đối với các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm góp phần tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và thiên nhiên; đồng thời lan tỏa ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946-2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa. Theo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tính đến ngày 05/11/2026. Các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.