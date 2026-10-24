9 bài thuốc chữa bệnh thường gặp từ cây dừa cạn

1. Các bài thuốc từ cây dừa cạn điều trị bệnh nội khoa

1.1 Hỗ trợ điều trị tăng huyết áp từ cây dừa cạn

- Trà hãm đa vị: Dừa cạn (sao giòn) 160g, lá đinh lăng 180g, hoa hòe 150g, cỏ xước 160g, đỗ trọng 120g, chi tử 100g, cam thảo đất 140g.

Cách dùng: Các vị thuốc đem sao giòn, tán vụn nhỏ rồi trộn đều, bảo quản trong hộp kín tránh ẩm. Mỗi ngày lấy 40g hỗn hợp cho vào ấm, đổ nước sôi hãm trong 10 – 15 phút, uống thay nước trà trong ngày.

Tác dụng: An thần, hạ áp, làm bền thành mạch máu, êm dịu thần kinh.

- Thuốc sắc: Trường xuân hoa (dừa cạn) 12g, hy thiêm thảo 10g, quyết minh tử 6g, cúc hoa 6g. Cho tất cả vào ấm, sắc với nước uống mỗi ngày 1 thang.

Hoặc: Dừa cạn 15g, hạ khô thảo 15g, sa sâm 15g; sắc lấy nước uống trong ngày.

Hoặc: cây dừa cạn, cây mận gai và cây hoa huệ tây, mỗi loại 15 gam, sắc với nước và uống

1.2. Hỗ trợ chữa đái tháo đường (Chứng tiêu khát)

Bài 1: Dừa cạn 16g, cát căn 20g, thạch hộc 12g, hoài sơn 16g, sơn thù 12g, đan bì 10g, khiếm thực 12g, khởi tử 12g, ngũ vị 10g.Đem các vị thuốc sắc với 600ml nước còn 300ml, chia làm 3 lần uống trong ngày, dùng liên tục mỗi đợt 7 - 10 ngày.

Bài 2: Bông dừa (dừa cạn) 10g, dây thìa canh 20g.Sắc với 1 lít nước còn lại 3 bát, chia uống 3 lần trong ngày sau bữa ăn 15 - 20 phút.

Cây dừa cạn. Ảnh TH.

1.3. Chữa bế kinh và rong kinh ở phụ nữ

Bài thuốc chữa bế kinh (đau bụng dưới, mặt đỏ, tính cáu gắt): Dừa cạn (phơi khô) 16g, tô mộc 20g, hồng hoa 10g, trạch lan 16g, kê huyết đằng 16g, nga truật 12g, hương phụ 12g, chỉ xác 8g. Đem sắc với 500ml nước còn 300ml, chia 2 – 3 lần uống trong ngày.

Bài thuốc chữa rong kinh: Cây dừa cạn sao vàng (bao gồm cả thân, lá, rễ, hoa). Sắc lấy nước uống liên tục từ 3 – 5 ngày.

Bài thuốc chữa khí hư bạch đới: Dừa cạn 12g, rễ cây bạch đồng nữ 16g, biển đậu 16g, đan sâm 16g, diệp hạ châu 16g, lá bạc sau 16g. Sắc uống ngày 1 thang.

1.4 Bài thuốc trị mất ngủ

Thân lá dừa cạn khô (sao vàng) 20g, hạt muồng sao đen 12g, lá vông nem 12g. Cho các vị thuốc vào ấm sắc lấy nước uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.

1.5. Chữa lỵ trực trùng (đi ngoài nhiều lần, phân có nhầy máu)

Dừa cạn (sao vàng hạ thổ) 20g, cỏ sữa 20g, cỏ mực 20g, lá khổ sâm 20g, rau má 20g, đinh lăng 20g, chi tử 10g, hoàng liên 10g.

Cách dùng: Đổ 3 bát nước sắc lấy 1,5 bát, chia làm 3 lần uống trong ngày, dùng liên tục 5 ngày.

2. Các bài thuốc điều trị ngoại khoa và bệnh ngoài da

2.1. Hỗ trợ điều trị bệnh trĩ (búi trĩ sưng đau, chảy máu)

- Bài thuốc uống:Dừa cạn (sao vàng) 20g, cỏ mực 20g, phòng sâm 16g, bạch truật 16g, đương quy 12g, hoàng kỳ 12g, cam thảo 12g, trần bì 10g, thăng ma 10g, sài hồ 10g. Sắc với 600ml nước còn 300ml, chia 2 – 3 lần uống trong ngày. Uống liên tục 10 ngày, nghỉ 3 – 4 ngày rồi tiếp tục đợt 2.

- Bài thuốc đắp ngoài: Hoa và lá dừa cạn tươi, lá thầu dầu tía lượng bằng nhau. Rửa sạch bằng nước muối, giã nát rồi đắp trực tiếp băng lại tại búi trĩ.

2.2.Điều trị zona thần kinh

- Thuốc uống: Dừa cạn (sao vàng hạ thổ) 16g, cam thảo đất 16g, thổ linh 16g, nam tục đoạn 16g, hạ khô thảo 16g, kinh giới 12g, chi tử 10g, bạch linh 10g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần.

- Thuốc đắp ngoài: Lá dừa cạn tươi và lá hòe tươi (hoặc lá nhọ nồi) lượng bằng nhau. Giã nát ép lấy nước bôi hoặc đắp trực tiếp lên vùng da tổn thương giúp nhanh khô vết loét.

2.3. Trị bỏng nhẹ (da chưa trầy xước)

Thành phần: Một nắm lá dừa cạn tươi.

Cách dùng: Rửa sạch bằng nước muối, giã nát đắp lên vết bỏng nhẹ giúp làm mát thịt, giảm đau, chống nhiễm trùng. (Lưu ý: Không đắp lên vết bỏng diện rộng hoặc da bị trầy xước lở loét).

2.4. Hỗ trợ điều trị u xơ tuyến tiền liệt

Thành phần: Dừa cạn 12g, đinh lăng 16g, huyền sâm 12g, chè khô 12g, xuyên sơn 10g, bối mẫu 10g, cát căn 6g, trinh nữ hoàng cung 5g.

Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần.