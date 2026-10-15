9/10 doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam để đầu tư

Theo báo cáo Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý III/2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/10, chỉ số đạt 78,3 điểm, giảm 1,4 điểm so với quý trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Có 64% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại tốt hoặc rất tốt, trong khi 28% giữ quan điểm trung lập. Kết quả cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào môi trường kinh doanh Việt Nam vẫn được duy trì, bất chấp những bất định của kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, triển vọng giữa các lĩnh vực có sự phân hóa. Ngành nông nghiệp và chuỗi giá trị thực phẩm ghi nhận mức tăng niềm tin mạnh nhất, thêm 11,7 điểm lên 83,9 điểm. Ngược lại, du lịch và khách sạn giảm 22,5 điểm xuống 67,9 điểm, trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng, hành vi chi tiêu thay đổi và những tác động từ bên ngoài.

Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam quý III qua các năm. Ảnh: EuroCham

Điểm đáng chú ý trong khảo sát lần này là mức độ tin tưởng vào triển vọng đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Khoảng 90% doanh nghiệp được hỏi sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư. Có 63% dự kiến tiếp tục hoạt động tại Việt Nam trên 5 năm, trong đó 23% có tầm nhìn đầu tư hơn 20 năm.

Nguồn nhân lực được 52% doanh nghiệp lựa chọn là một trong những lợi thế của Việt Nam, tiếp đến là chi phí cạnh tranh (51%) và sự ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô (44%). Quy mô thị trường nội địa, mạng lưới hiệp định thương mại tự do và vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng góp phần duy trì sức hút đối với nhà đầu tư.

Báo cáo dẫn số liệu vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt 50,36 tỷ USD, trong khi vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm.

Chỉ số niềm tin kinh doanh quý III/2026 phân theo nhóm ngành. Ảnh: EuroCham

Dù vậy, mức độ lạc quan có sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp. Có tới 97% doanh nghiệp quy mô trên 500 nhân viên sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư, trong khi một bộ phận doanh nghiệp nhỏ vẫn thận trọng hơn.

Niềm tin đầu tư ở mức cao, song EuroCham cho biết, mỗi doanh nghiệp tham gia khảo sát vẫn đối mặt trung bình với 8 thách thức trong quá trình hoạt động.

Có tới 93% doanh nghiệp chịu tác động từ các vấn đề liên quan đến quy định, thủ tục hành chính, thuế và quản lý tài chính. Trong đó, 60% phản ánh khó khăn về thủ tục hành chính và giấy tờ, 53% cho rằng quy định thiếu rõ ràng hoặc được áp dụng không nhất quán, còn 52% gặp vướng mắc về quản lý thuế.

Những trở ngại này làm gia tăng chi phí tuân thủ, kéo dài thời gian xử lý công việc, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn lực dành cho đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và mở rộng sản xuất.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, 37% doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh quá trình ra quyết định hành chính. Bên cạnh đó, 35% đề nghị tăng cường sự đồng bộ với các tiêu chuẩn quốc tế và tỷ lệ tương tự ưu tiên đẩy mạnh số hóa các dịch vụ công.

Theo ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, thách thức đối với Việt Nam không chỉ nằm ở việc duy trì tốc độ tăng trưởng, mà còn ở khả năng bảo đảm thành quả tăng trưởng mang lại lợi ích thiết thực và lan tỏa rộng khắp nền kinh tế.

EuroCham cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và nhất quán trong thực thi quy định, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước.

Việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển chuỗi cung ứng nội địa sẽ giúp nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư. Theo đó, hiệu quả thu hút đầu tư không chỉ được đo bằng quy mô vốn đăng ký mà còn bằng năng lực sản xuất, tri thức và giá trị gia tăng được tạo ra trong nền kinh tế.