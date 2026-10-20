9/10 công trình nhà vệ sinh trường học được tài trợ đã hoàn thành

Đoàn do Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo thông tin tại buổi làm việc, đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận tổng kinh phí tài trợ 3,5 tỷ đồng từ Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xây dựng khoảng 10 công trình nhà vệ sinh trường học.

Trên cơ sở nguồn kinh phí được hỗ trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã và các cơ sở giáo dục thụ hưởng triển khai thi công 10 công trình. Đến nay, có 9 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; công trình còn lại đang được khẩn trương thi công.

Trước đó, ngày 19/6/2026, Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoàn thành và bàn giao 2 công trình tại Trường Tiểu học Hưng Mỹ 1, xã Hưng Mỹ và Trường Tiểu học Hoàng Diệu, phường Hoà Thành.

Trong ngày 20/10/2026, đoàn công tác tiếp tục bàn giao 2 công trình tại Trường Tiểu học Tân Hưng 2, xã Tân Hưng và Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp, xã Phú Mỹ.

Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, chia sẻ tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Nguyên trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với ngành giáo dục Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Nguyên nhấn mạnh, các công trình nhà vệ sinh được hoàn thành có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và bảo đảm vệ sinh cho học sinh, đồng thời là nguồn động viên đối với các nhà trường, nhất là những cơ sở giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau mong muốn Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng 2 tiếp tục đồng hành, vận động các nguồn lực hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh xây dựng nhà vệ sinh và hệ thống nước uống sạch tại trường học. Qua đó, góp phần nâng cao điều kiện học tập, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới./.