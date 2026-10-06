9,1 tỉ USD thủy sản: Thị trường nào bất ngờ tăng mua 33%?

Xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,1 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ

9,1 tỉ USD và những mặt hàng đang tăng tốc

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sau 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,1 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực khi mang về 3,745 tỉ USD, tăng 11%; cá tra đạt 1,737 tỉ USD, tăng 10,7%.

Đáng chú ý, một số nhóm hàng ghi nhận tốc độ tăng cao hơn đáng kể. Cua ghẹ và giáp xác khác đạt 354 triệu USD, tăng tới 31,6%; nhuyễn thể có vỏ đạt 231 triệu USD, tăng 25,2%; mực, bạch tuộc đạt 606 triệu USD, tăng 15,4%.

Những con số này cho thấy động lực tăng trưởng của ngành thủy sản không chỉ đến từ tôm và cá tra mà đang được mở rộng sang nhiều nhóm hàng khác.

Thị trường nào bất ngờ tăng mua 33%?

Trong khi các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng khá khiêm tốn, lần lượt 0,9% và 0,8%, một thị trường lại nổi lên với tốc độ tăng tới 33%.

Đó là Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc), với kim ngạch đạt 2,3 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2026.

Mức tăng 33% cao gần gấp 3 lần tốc độ tăng chung của xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Diễn biến này đưa Trung Quốc và Hồng Kông trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất của ngành, bên cạnh sự duy trì vai trò chủ lực của tôm và cá tra.

Với 9,1 tỉ USD sau 9 tháng, xuất khẩu thủy sản đang cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể trong những tháng cuối năm.

MẠNH LÊ