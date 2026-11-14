8X Hà Nội cao 1m51 lấy chồng Ireland cao gần 2m, cuộc sống làm dâu thú vị

Màn tỏ tình thú vị

Gần 20 năm trôi qua, chị Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 1981, quê Hà Nội) vẫn nhớ như in cơ duyên gặp gỡ của mình và người chồng cao gần 2m – anh Glenn Murphy (SN 1976, quê Galway, Ireland).

Năm 2006, cả hai cùng làm việc tại một nhà hàng ở Hà Nội. Chị Ly là tổ trưởng, đang được đào tạo để trở thành quản lý nhà hàng, còn anh Glenn được điều chuyển từ chi nhánh khác đến làm quản lý.

Ấn tượng đầu tiên của chị về người sếp ngoại quốc là vóc dáng cao lớn, đôi mắt xanh biếc và tính cách hiền lành. Tuy nhiên, biết anh đã có bạn gái, chị không nghĩ xa hơn.

Cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn trên bãi biển

Một thời gian sau, ông chủ nhà hàng thường xuyên gán ghép hai người với nhau. Mỗi lần như vậy, anh Glenn đều đỏ mặt và lén cười.

Tối 1/4/2007, sau ca làm việc, cả nhóm nhân viên rủ nhau đi chơi. Trong lúc trò chuyện, một đồng nghiệp tiết lộ, anh Glenn có tình cảm với chị.

Trên đường về, khi hai người đi xe máy song song, anh lấy hết can đảm thổ lộ với chị Ly: “Anh thích em”.

Chị Ly nghĩ đó là cách bày tỏ sự quý mến của người phương Tây nên vô tư đáp: “Em cũng quý anh”. Thậm chí, chị còn cho rằng đó là câu nói đùa vui nhân ngày Cá tháng tư.

Vài ngày sau, anh Glenn tiếp tục nhắn tin hỏi chị nghĩ sao về lời tỏ tình hôm trước. Đến lúc ấy, chị mới ngỡ ngàng biết anh thực sự có tình cảm với mình.

Chị lắng nghe trái tim mình thêm 3 tuần rồi chính thức hẹn hò với anh.

Trong thời gian yêu, cặp đôi có nhiều kỷ niệm đẹp qua những chuyến du lịch cùng nhau. Đáng nhớ nhất là chuyến đi Hội An năm 2007, anh Glenn đến trước 1 ngày rồi ra sân bay đón bạn gái.

Khoảnh khắc đẹp trong hôn lễ

Giữa dòng người đông đúc, anh cố tìm người thấp nhất, còn chị chỉ chăm chăm tìm người cao nhất. Bởi anh Glenn cao 1m93, trong khi chị Ly chỉ cao 1m51 nên đó là cách để họ tìm nhau.

Những ngày ở Hội An, họ cùng nhau rong ruổi trên xe máy, khám phá phố cổ và những bãi biển xinh đẹp. Chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào đến mức sau này, cặp đôi quyết định chọn Hội An làm nơi tổ chức đám cưới.

Cuối năm 2007, họ tiếp tục có chuyến du lịch Sa Pa. Chuyến đi này mang nhiều lưu luyến bởi anh Glenn sắp phải trở về Ireland.

Chị Ly từng nghĩ chuyện tình sẽ kết thúc tại đây vì khoảng cách địa lý nhưng sau 8 tháng xa cách, anh Glenn quyết định quay lại Việt Nam vì quá nhớ bạn gái.

Năm 2012, cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn tại bãi biển An Bàng (Đà Nẵng), chính thức về chung một nhà.

Cuộc sống làm dâu thú vị

Gần 2 thập kỷ bên nhau, sự chênh lệch chiều cao khiến cặp đôi gặp nhiều tình huống bi hài.

Họ gặp khó khăn khi khiêu vũ, anh Glenn cũng mỏi cổ mỗi lần cúi xuống hôn vợ. Dẫu vậy, anh luôn tự hào vì cưới được người vợ nhỏ nhắn, dễ thương.

Anh Glenn cao lớn nên thường làm hết việc nặng trong nhà như bổ củi, cắt cỏ, vác đất trồng rau… Những việc vặt khác như nấu ăn, dọn dẹp anh cũng lo chu toàn.

Tổ ấm của chị Ly tại Ireland

“Tôi không thấy có gì bất tiện, ngược lại thấy cuộc sống thú vị. Do anh cao lớn nên tôi dễ tìm anh trong đám đông và khi ở bên chồng, tôi có cảm giác mình nhỏ bé, được yêu thương và che chở”, chị Ly nói.

Hiện vợ chồng chị Ly cùng 2 con sinh sống tại hạt Mayo, Ireland. Cuộc sống ở quê chồng mang đến cho chị nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt là những khác biệt trong văn hóa gia đình.

Bố mẹ mất sớm, chị Ly luôn khao khát tình yêu thương và sự chăm sóc của đấng sinh thành. Bởi vậy, suốt bao năm qua chị luôn trân trọng và xúc động trước tình cảm ấm áp của mẹ chồng.

Biết con dâu là người Việt Nam, mẹ anh Glenn chuẩn bị sẵn mì tôm, gạo, nước mắm và rau xà lách trong nhà. Mỗi lần con cháu về thăm, bà luôn hỏi con dâu thích ăn gì để nấu.

Chị Ly thường cùng mẹ chồng đến nhà thờ. Thấy mẹ vui vẻ giới thiệu mình với bạn bè, chị Ly rất hạnh phúc.

Sự khác biệt thú vị khác nằm ở cách xưng hô. Chị Ly nhận thấy nhiều người Ireland gọi bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ bằng tên riêng. Tuy nhiên, lớn lên trong văn hóa Việt Nam, chị không quen với điều này.

Chị Ly có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Chị giải thích với mẹ chồng rằng ở quê hương mình, con dâu thường gọi mẹ chồng là “mẹ” để thể hiện sự kính trọng.

Chị cũng muốn gọi bà tiếng “mẹ” đầy yêu thương để cảm ơn bà đã sinh thành, nuôi dưỡng người đàn ông trở thành chồng mình. Mẹ chồng chị cũng hạnh phúc vì điều đó.

Nhiều năm qua, chị Ly cảm nhận rõ tình yêu thương và sự gắn bó giữa các thành viên nhà chồng. Mỗi dịp lễ hội, đại gia đình lại sum họp, kể cho con cháu nghe những câu chuyện thời thơ ấu.

“Ở nhà chồng tôi, trong những buổi sum họp gia đình, phụ nữ thường ngồi trò chuyện, nhâm nhi đồ uống, còn đàn ông đảm nhận việc nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc trẻ nhỏ.

Mọi người yêu thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là món nem rán, nem cuốn cùng nước chấm chua ngọt do tôi đặc biệt chuẩn bị”, chị Ly kể.

Sau nhiều năm sinh sống tại quê chồng, chị Ly nhận ra điều giúp cuộc hôn nhân bền chặt không phải là sự tương đồng về ngoại hình, ngôn ngữ hay văn hóa, mà là cách hai người thấu hiểu, nhường nhịn nhau.

Trước đây, chị đồng ý chuyển đến Ireland vì hiểu nỗi nhớ quê hương của chồng. Đáp lại, anh Glenn luôn cố gắng giúp vợ thích nghi với khí hậu lạnh giá và cuộc sống xa quê.

19 năm qua, họ vẫn cùng nhau vun vén tổ ấm hạnh phúc, sống vì nhau như thế.

Ảnh: NVCC