8h30 ngày 24/9: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Ảnh minh họa (AI).

Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 duy trì hệ thống Live Results và Medal Table để cập nhật kết quả, thứ hạng huy chương theo diễn biến các môn thi. Do nhiều chung kết diễn ra trong buổi sáng 24/9, số liệu toàn đoàn có thể thay đổi ngay sau thời điểm bài viết được cập nhật.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026

Theo bảng tổng sắp được chốt trước khi các chung kết sáng 24/9 diễn ra, Trung Quốc giữ vị trí số một với 48 HCV, bỏ xa chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc.

*Thứ hạng nhóm dẫn đầu trong bảng trên là mốc được xác nhận trước loạt chung kết sáng 24/9. Riêng thành tích của Việt Nam đã được cập nhật thêm HCB của Đinh Văn Tâm. Bảng trực tiếp của Ban tổ chức có thể thay đổi khi các chung kết sáng hoàn tất.

Trước khi bước vào ngày thi đấu 24/9, Việt Nam đứng thứ 20 với 1 HCV và 8 HCĐ. Tấm HCV đến từ kata đồng đội nữ karate, trong khi tám HCĐ được giành ở teqball, karate, bắn súng và wushu.

Việt Nam có HCB đầu tiên tại ASIAD 2026

Điểm nhấn đáng chú ý nhất đến 8h30 là trận chung kết tán thủ 56kg nam. Đinh Văn Tâm thua Ou Jiaming của Trung Quốc 0-2, qua đó giành HCB. Đây là tấm HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ở rowing, Hồ Thị Duy hoàn thành chung kết A thuyền đơn nữ hạng nhẹ ở vị trí thứ sáu với thành tích 7 phút 58,22 giây. Trong khi đó, ở bơi, Nguyễn Thúy Hiền xếp 15/16 VĐV vòng loại 50m tự do nữ và không giành quyền vào chung kết. Dương Văn Hoàng Quy về nhất lượt bơi thứ hai vòng loại 50m bướm nam với 25 giây 66, nhưng tại thời điểm cập nhật vẫn cần chờ kết quả tổng hợp các lượt bơi.

Kết quả và lịch thi đấu của Việt Nam ngày 24/9 (giờ Việt Nam)

Ngày 24/9 còn nhiều nội dung tranh huy chương

Sau HCB của Đinh Văn Tâm, Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung chung kết đáng chú ý trong ngày 24/9. Rowing và canoeing thi đấu hàng loạt chung kết A vào buổi sáng; Phạm Quang Huy cùng các đồng đội tranh vòng loại 10m súng ngắn nam; buổi chiều và tối có cử tạ, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, bơi và điền kinh.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết tranh chung kết 10.000m nữ lúc 19h25; Nguyễn Văn Khánh Phong dự chung kết vòng treo nam lúc 18h25; Đặng Ngọc Xuân Thiện thi chung kết ngựa vòng lúc 16h30. Đây đều là những nội dung cần tiếp tục cập nhật kết quả chính thức thay vì dự đoán huy chương.