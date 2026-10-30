8h30 ngày 1-11: Truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật (ngày 1-11). Đây là cuộc so tài của 4 chàng trai đến từ các địa phương: Hưng Yên, TP. Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Sau hành trình chinh phục đầy bản lĩnh qua các vòng thi, bốn “nhà leo núi” bền bỉ, xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại trận đấu quyết định gồm: Nguyễn Huy Quang Minh - Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Đoàn Lê Anh Đức - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội; Trần Võ Gia Bảo - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa; Lý Hải Dương - Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Khánh Hòa vinh dự có đại diện góp mặt ở vòng tranh tài chung kết.

Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là nơi thử thách trí tuệ, mà còn là sân chơi truyền cảm hứng học tập, sáng tạo và chinh phục ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh. Trận chung kết hứa hẹn mang đến những màn so tài đầy kịch tính, gay cấn, hấp dẫn, giàu cảm xúc để tìm ra người xứng đáng nhất bước lên đỉnh vinh quang. Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV3, nền tảng số VTV go. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tiếp sóng trên 2 kênh truyền hình KTV và KTV1.

Ai sẽ là chủ nhân của vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 26? Mời quý khán giả đón xem và cổ vũ cho các thí sinh.