8h ngày 4/10: Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Việt Nam đứng thứ 19

Ảnh minh họa (AI).

Sau khi phần lớn các môn hoàn thành trong ngày 3/10, cục diện nhóm đầu bảng tổng sắp gần như đã được xác định. Trung Quốc dẫn đầu với 169 HCV, 89 HCB, 83 HCĐ, tổng cộng 341 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 83 HCV, Hàn Quốc xếp thứ ba với 39 HCV. Trung Quốc tiếp tục áp đảo cuộc đua huy chương trong ngày thi đấu áp chót.

Ấn Độ đã vươn lên thứ tư với 21 HCV, 27 HCB và 37 HCĐ; Uzbekistan cũng có 21 HCV nhưng xếp sau do ít HCB hơn.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 8h ngày 4/10

Việt Nam chốt 25 huy chương

Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc ASIAD 2026 với 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 19 toàn đoàn. Ba HCV đến từ kata đồng đội nữ karate và hai nội dung cầu mây nữ.

Đáng chú ý, cầu mây trở thành điểm sáng lớn nhất khi mang về 2 trong 3 HCV của Việt Nam. Bên cạnh đó, các môn boxing, wushu, rowing, esports, karate, điền kinh, canoe sprint, bắn súng, taekwondo, teqball và cử tạ cũng đóng góp huy chương.

So với các đoàn Đông Nam Á, Việt Nam đứng sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines trên bảng tổng sắp tại thời điểm 8h ngày 4/10.

Hai nội dung cuối ASIAD 2026: Việt Nam không còn VĐV tranh tài

Theo chương trình ngày 4/10, môn cưỡi ngựa là môn duy nhất còn tranh huy chương trước lễ bế mạc. Ban tổ chức đã điều chỉnh thời gian thi đấu ngày cuối, với phiên đầu bắt đầu lúc 9h30 giờ Nhật Bản, tương đương 7h30 giờ Việt Nam.

Nhìn lại thế mạnh của thể thao Việt Nam

Do Việt Nam không còn môn nào chưa thi đấu tại thời điểm 8h ngày 4/10, cơ hội bổ sung huy chương đã khép lại. Vì vậy, thay vì chờ đợi một cuộc bứt phá trong ngày cuối, kết quả ASIAD 2026 cho thấy khá rõ những nhóm môn đang tạo lợi thế cho thể thao Việt Nam.

Nổi bật nhất là cầu mây, với 2 HCV và 1 HCĐ, tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu châu Á. Karate cũng đóng góp 1 HCV cùng 2 HCĐ. Trong khi đó, wushu có 1 HCB và 4 HCĐ; rowing giành 4 HCĐ; boxing giành 1 HCB, 1 HCĐ; esports mang về 2 HCĐ.

Kết quả trên cho thấy các môn kỹ thuật, đối kháng và những nội dung Việt Nam có truyền thống đầu tư vẫn là nguồn huy chương quan trọng. Tuy nhiên, khoảng cách với nhóm đầu Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, cũng cho thấy yêu cầu nâng tỷ lệ chuyển đổi từ huy chương bạc, đồng thành HCV ở các môn trọng điểm nếu Việt Nam muốn cải thiện vị trí tại các kỳ ASIAD tiếp theo.

Với chỉ hai bộ huy chương cưỡi ngựa còn lại trong ngày 4/10, Trung Quốc chắc chắn giữ ngôi nhất toàn đoàn, Nhật Bản đứng thứ hai và Hàn Quốc thứ ba; các nội dung cuối chỉ có thể tạo một số thay đổi nhỏ ở những vị trí phía sau.