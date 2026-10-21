88 nhà giáo được đề nghị tặng Giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi họp.

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 9-4-2026 của UBND thành phố, các đơn vị, địa phương đã triển khai rà soát, đề cử cá nhân xét tặng giải thưởng. Qua thẩm định, có 71/79 hồ sơ đề nghị từ 79 xã, phường gửi về đạt tiêu chuẩn (còn 14 xã phường không gửi hồ sơ đề nghị); Đại học Đà Nẵng có 2 hồ sơ và Hội đồng Sở GD-ĐT có 15 hồ sơ đều đạt tiêu chuẩn. Tổng cộng có 88 nhà giáo đủ điều kiện đề cử. Theo phân bổ, số lượng cá nhân ở cấp xã phường còn thiếu 22 cá nhân.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã thống nhất cao và hoàn thành việc bỏ phiếu bầu chọn 88/88 nhà giáo được đề xuất nhận giải thưởng Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cấp thành phố.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của Hội đồng. Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, lãnh đạo thành phố giao Sở GD-ĐT tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ của các cá nhân; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố khẩn trương hoàn tất thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định khen thưởng 88 nhà giáo kịp thời nhân dịp 20-11 sắp tới. Về kinh phí tổ chức, Sở Tài chính chịu trách nhiệm xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm.

Liên quan đến 14 xã, phường không gửi hồ sơ xét duyệt, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nghiêm khắc phê bình sự thiếu nghiêm túc, thiếu quan tâm đến công tác khen thưởng ngành giáo dục của lãnh đạo các địa phương này (gồm các xã, phường: Điện Bàn Đông, Đức Phú, Tam Xuân, Phú Ninh, Trà Linh, Thăng Phú, Gò Nổi, Hà Gia, Thạnh Mỹ, Sông Vàng, Phước Năng, Phước Thành, Tam Hải, La Êê); giao Văn phòng UBND thành phố khẩn trương tham mưu văn bản phê bình Chủ tịch UBND 14 xã, phường nêu trên, hoàn thành chậm nhất trong sáng 21-10.