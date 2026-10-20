Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm nay, toàn thành phố có 96 hồ sơ đề nghị, trong đó hội đồng cấp xã, phường đề cử 79 trường hợp, hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo đề cử 15 trường hợp, hội đồng Đại học Đà Nẵng đề cử 2 trường hợp.

Sau khi tổng hợp, Hội đồng cấp thành phố chọn 88 hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bỏ phiếu trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.

Kết quả, 16/16 thành viên Hội đồng cấp thành phố bỏ phiếu đồng ý 88 nhà giáo được đề nghị tặng danh hiệu “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026.

Các thành viên Hội đồng cấp thành phố tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” là phần thưởng của Chủ tịch UBND thành phố tặng những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu của thành phố trực tiếp làm công tác giảng dạy, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà giáo, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Qua đó, khơi dậy tinh thần “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo động lực để các nhà giáo ngày càng yêu nghề, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp trồng người.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan căn cứ vào kết quả xét chọn, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục khen thưởng theo đúng quy định; chuẩn bị, tổ chức chu đáo lễ trao tặng Giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026 trong tháng 11.