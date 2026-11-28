Vì sao 88% giáo viên chưa được hưởng mức lương cao nhất?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) một lần nữa chỉ ra bất cập trong chính sách tiền lương nhà giáo, cho rằng mức lương giáo viên hiện chưa cao nhất như quy định của Luật Nhà giáo, dù phụ cấp ưu đãi nghề đã được điều chỉnh tăng.

Theo Bộ, có ý kiến cho rằng giáo viên đã được nâng phụ cấp ưu đãi nghề thêm 10% mỗi bậc, lên mức 40-80%, nên tổng thu nhập hiện nay đã ở mức cao nhất. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh, nguyên tắc lương nhà giáo được xếp cao nhất phải được hiểu là mức lương cơ bản theo hệ số trong thang, bảng lương hành chính sự nghiệp, không bao gồm các khoản phụ cấp.

Nếu chỉ xét tiền lương, phần lớn nhà giáo hiện có thu nhập thấp hơn viên chức ngành khác dù cùng yêu cầu về trình độ đào tạo và hạng chức danh nghề nghiệp.

So sánh hệ số lương giữa giáo viên và viên chức ngành khác. Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ dẫn chứng, dải lương của viên chức hiện chủ yếu thuộc nhóm A1 đến A2.1 và A3.1, tương ứng khoảng 5,9-20,2 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, 88% giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học được xếp lương từ A0 đến A2.1, tương ứng 5,3-17,2 triệu đồng. Chỉ khoảng 12% giảng viên, giáo viên đại học và giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức lương tương đương viên chức.

Thực trạng tương tự cũng xuất hiện khi xét theo bậc nghề nghiệp. Chỉ nhóm 12% nhà giáo thuộc bậc 5 - bậc cao nhất; 88% còn lại chỉ được xếp đến bậc 4, thấp hơn cả một số viên chức làm công tác hỗ trợ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ thực tế này, Bộ lo ngại nếu lấy bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện tại làm căn cứ chuyển tiếp sang chính sách tiền lương mới, phần lớn giáo viên sẽ tiếp tục chịu thiệt so với viên chức ngành khác. Cách làm này không khắc phục được chênh lệch hiện hữu, đồng thời chưa bảo đảm nguyên tắc tiền lương nhà giáo được xếp cao nhất.

Do đó, Bộ đề xuất xây dựng cơ chế tiền lương riêng cho nhà giáo trong quá trình cải cách chính sách tiền lương, nhằm xử lý những bất cập về lương khởi điểm, khoảng cách giữa các bậc và thang lương. Cùng với đó, vị trí việc làm của giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học cần được thiết kế lại, bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo theo Luật Nhà giáo.

Bộ cũng kiến nghị sớm ban hành nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án cải cách tiền lương. Các chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên cần được cụ thể hóa và triển khai thống nhất giữa các địa phương, tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, bảo đảm thu nhập bền vững và giữ chân người có năng lực.

Hiện hơn 1,01 triệu giáo viên mầm non và phổ thông đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong số này, gần 60% giữ hạng III, với hệ số lương 2,1-4,89 ở bậc mầm non và 2,23-4,98 ở bậc phổ thông. Tỷ lệ giáo viên hưởng lương hạng I, có hệ số 4-6,78, chỉ chiếm khoảng 1-1,7%.

Nhiều điểm nghẽn trong thực hiện chính sách giáo dục

Bên cạnh vấn đề tiền lương nhà giáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng chỉ ra những kết quả và điểm nghẽn trong hơn một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW.

Theo Bộ trưởng, cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng, đội ngũ nhà giáo được quan tâm phát triển, chất lượng giáo dục phổ thông có chuyển biến. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời ngày càng gắn với nhu cầu phát triển kỹ năng, thị trường lao động. Giáo dục đại học chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; chuyển đổi số tạo nền tảng mới cho quản trị và đổi mới giáo dục.

Tuy nhiên, hệ thống chính sách dù đã được triển khai tương đối đầy đủ vẫn thiếu đồng bộ, trong khi năng lực tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn hạn chế. Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, bố trí giáo viên và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh còn lúng túng ở một số nơi, nhất là sau quá trình sắp xếp trường học và tổ chức lại đội ngũ cán bộ quản lý.

Đáng chú ý, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn diễn ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Các chế độ, chính sách dành cho nhà giáo chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là chính sách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết 71-NQ/TW và Luật Giáo dục.

Bộ trưởng cũng cho rằng cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng, có trọng tâm. Luật quy định mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, do đó cần theo dõi cả chi thường xuyên và vốn đầu tư phát triển, gắn phân bổ nguồn lực với nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và hiệu quả sử dụng vốn.

Một vấn đề khác là sự kết nối giữa đào tạo, dự báo và nhu cầu sử dụng nhân lực chưa đồng bộ. Trong khi đó, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra yêu cầu mới về quyền truy cập, khai thác và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu.

Đặc biệt, với việc ứng dụng AI trong dạy học, kiểm tra và đánh giá, Bộ trưởng lưu ý cần có hướng dẫn cụ thể về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của người sử dụng.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, Bộ GD&ĐT đề xuất 5 định hướng đổi mới chính sách, tạo đột phá cho giai đoạn 2026-2030, gồm: Đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả; tập trung nguồn lực đầu tư vào các năng lực dùng chung; gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp; phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, thúc đẩy học tập suốt đời; nâng cao năng lực số, quản trị và ứng dụng AI.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi kết quả triển khai, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp.