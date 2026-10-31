88 đội đua tranh tài tại Giải ô tô địa hình Việt Nam 2026

Ngày 31/10, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) chính thức khai mạc tại Đồng Mô, Hà Nội, đánh dấu cột mốc 19 năm phát triển và lần đầu tiên trở thành giải đấu thuộc hệ thống Giải Vô địch Quốc gia.

PVOIL VOC 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/10 đến 1/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội. Mùa giải năm nay quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước.

Sơ đồ đường đua Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026).

Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình 19 năm của giải đấu, khi lần đầu tiên PVOIL VOC chính thức gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, mở ra giai đoạn phát triển mới cho bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam.

Các đội đua tranh tài ở 4 hạng gồm: Bán tải cơ bản, SUV cơ bản, nâng cao và chuyên nghiệp (Mở rộng). Năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục duy trì 23 đường thi như mùa giải trước, đồng thời bố trí thêm một đường đua đêm Adventure đặc biệt, diễn ra tối 31/10.

Các đường thi được bố trí trên diện tích hơn 150ha, với nhiều dạng địa hình như đường đất, rừng và đầm lầy, đòi hỏi các tay đua phải có kỹ năng điều khiển phương tiện, khả năng xử lý tình huống và sức bền trong suốt quá trình thi đấu.

88 đội đua bước vào Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026).

Để bảo đảm tiến độ tổ chức, đồng thời tăng tính cạnh tranh, Ban Tổ chức quyết định chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm và tổ chức một số đường thi song song theo cặp. Với cách thức này, khán giả có thể trực tiếp theo dõi hai xe cùng hạng tranh tài trên hai đường thi liền kề, tạo nên những màn so tài liên tục và kịch tính.

Việc phải thi đấu với cường độ cao trên nhiều dạng địa hình cũng đặt ra thử thách lớn đối với các vận động viên và phương tiện. Không chỉ đòi hỏi kỹ năng lái xe, các đội còn phải tính toán chiến thuật, duy trì sự tập trung và khai thác tối đa khả năng vận hành của xe.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, việc tổ chức giải góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và có tổ chức; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ.

Theo ông Phạm Xuân Tài, giải đấu còn góp phần lan tỏa ý thức lái xe an toàn, tinh thần trách nhiệm, đồng thời phát huy khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ cộng đồng tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn.

Bên cạnh đó, PVOIL VOC 2026 là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao, huy động nguồn lực xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế thể thao của Thủ đô.

Hình ảnh các đội đua tiến hành bước vào Giải đua xe.

Không chỉ là sân chơi dành cho các vận động viên, PVOIL VOC 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khán giả. Bên cạnh việc theo dõi các màn tranh tài, người yêu xe có thể trực tiếp thử sức trên hai đường lái thử địa hình do Ford và Toyota tổ chức.

Trong đó, đường trải nghiệm Ford dài khoảng 1km, được thiết kế với nhiều dạng địa hình liên tiếp như dốc, bùn lầy, hố so le, gờ giảm tốc và cua nghiêng. Thông qua hành trình này, người tham gia có thể cảm nhận khả năng vượt chướng ngại vật, độ ổn định thân xe và hoạt động của hệ thống treo.

Hình ảnh các tay đua thực hiện bài thi của mình.

Đường trải nghiệm Toyota dài khoảng 800m, kết hợp các đoạn dốc, bùn lầy, hố so le, đường đá, cua nghiêng và những đoạn đổi hướng trên địa hình. Tại đây, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm khả năng bám đường, vượt địa hình và tính linh hoạt của các mẫu xe Toyota Hilux Trail Hunter, Toyota Land Cruiser FJ.

Theo Ban Tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của mùa giải PVOIL VOC 2026 là 526 triệu đồng. Với quy mô 88 đội đua, 176 vận động viên cùng hệ thống đường thi đa dạng, giải đấu tiếp tục là sự kiện thể thao ô tô địa hình thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe trên cả nước.

Theo ghi nhận sau khi khai mạc, các đội đua đã tiến hành bước vào các bài thi của Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026).

Nhiều phần thi đã được diễn ra.

Trong đó có nhiều cung đường khá khó cho các tay đua.

Đường đua đầm lầy mang lại nhiều thách thức cho các tay đua và xe đua.

Nhiều chiếc xe đua đã gặp sự cố.