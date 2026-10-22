870 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh Phú Thọ

Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại chương trình.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chăm lo an sinh xã hội

Những năm qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và nhà hảo tâm, công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

​Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành 100% mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát với 10.800 căn nhà được xây mới và sửa chữa; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 giảm xuống còn 2,68%, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo” cùng các chương trình an sinh xã hội do MTTQ các cấp vận động đã trở điểm tựa vững chắc, giúp nhiều gia đình cải thiện điều kiện sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

​Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 26.941 hộ nghèo và 31.615 hộ cận nghèo, tập trung chủ yếu tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ gia đình vẫn đối mặt với khó khăn về nhà ở, thiếu tư liệu sản xuất, việc làm và điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục.

​Chương trình Nối vòng tay nhân ái 2026 và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (diễn ra từ 17/10 đến 18/11/2026) được tổ chức nhằm tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm xã hội, chung tay tạo cơ hội để người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, tích cực ủng hộ quỹ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng chí khẳng định, hệ thống MTTQ các cấp sẽ quản lý, sử dụng nguồn đóng góp công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

​Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại chương trình, 870 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với tổng số tiền 38,7 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Tỉnh phú thọ

Chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang hỗ trợ sinh kế người nghèo bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quý báu của các tập thể, cá nhân đã luôn đồng hành cùng tỉnh trong công tác chăm lo cho người nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau hợp nhất, địa bàn của tỉnh rộng hơn, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn sự chênh lệch. Nhiều xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; một bộ phận người dân thiếu việc làm ổn định, dễ bị tổn thương trước thiên tai, dịch bệnh và đối mặt với nguy cơ tái nghèo.

​Do đó, đồng chí yêu cầu công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới phải được triển khai theo hướng căn cơ và bền . Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà phải tập trung hỗ trợ sinh kế người nghèo, tạo điều kiện để người dân học nghề, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và chủ động vươn lên trong cuộc sống.

​Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 đạt hiệu quả thực chất, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ​Các cấp ủy, chính quyền Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, rà soát chính xác đối tượng, nắm rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

​UBND tỉnh Chỉ đạo lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, gắn chính sách giảm nghèo với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao khả năng tiếp cận y tế, giáo dục cho người dân.Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội . Phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, kết nối, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ nhà ở, tư liệu sản xuất và học tập.

Đồng thời, đồng chí tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm xã hội, chung tay tạo cơ hội để người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.