87 cơ sở khám, chữa bệnh công lập đang nợ gần 230 tỷ đồng tiền thuế

Cơ sở y tế sử dụng Hệ thống chụp và can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại mới được đầu tư. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Sáng 12/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Đại biểu Hà Sỹ Huân - Đoàn Thái Nguyên nêu hiện nay cơ quan thuế đang yêu cầu các cơ sở y tế công lập nộp truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2024.

Ông cho hay, nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh, đặc biệt là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chưa được tính đủ chi phí. Nhiều cơ sở y tế công lập đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm tiền lương và chi hoạt động thường xuyên. Vì vậy, việc tiếp tục truy thu khoản thuế này tạo áp lực rất lớn đối với các cơ sở y tế trên cả nước.

Riêng tại tỉnh Thái Nguyên, số tiền các cơ sở y tế công lập phải nộp lên tới hơn 185 tỷ đồng. Đại biểu cho biết, các cơ sở y tế công lập đều kiến nghị được miễn truy thu khoản thuế này nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khám, chữa bệnh.

Từ thực tế trên, đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết quan điểm và định hướng tham mưu của Bộ đối với việc xử lý khoản thuế này trong thời gian tới.

Đại biểu Hà Sỹ Huân - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trước năm 2024, theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập có thu nhập từ hoạt động khám, chữa bệnh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Theo ông, hiện có 87 trong tổng số 930 cơ sở khám, chữa bệnh công lập đang nợ thuế, với tổng số tiền gần 230 tỷ đồng. Trong đó, tiền nợ thuế gốc là 121,5 tỷ đồng; tiền phạt và tiền chậm nộp khoảng 108 tỷ đồng.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trên cơ sở phối hợp với Kiểm toán và các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về vấn đề này. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ để xem xét, xử lý. Trường hợp nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Chính phủ sẽ quyết định; nếu vượt thẩm quyền, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Về chính sách đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2025, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 261 để triển khai cơ chế về chăm sóc sức khỏe, trong đó có nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 72, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập sẽ được miễn khoản thuế này.

Đối với giai đoạn từ năm 2024 trở về trước, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu phương án xử lý và báo cáo Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin, số nợ thuế của các cơ sở y tế công lập được báo cáo Quốc hội khoảng 229 tỷ đồng, trong đó tiền phạt và tiền chậm nộp là 108 tỷ đồng.

Như vậy, việc xử lý khoản thuế tồn đọng của các cơ sở y tế công lập trong giai đoạn trước năm 2025 sẽ tiếp tục được Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.