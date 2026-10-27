869 người trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân năm 2026

Theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTTCTP của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân năm 2026, tổng số người được công nhận trúng tuyển là 869 người.

Cụ thể, có 34 người trúng tuyển Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3; 12 người trúng tuyển Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2; 811 người trúng tuyển Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1. Ngoài ra, có 12 người trúng tuyển Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1 tại các Tòa án quân sự.

Danh sách những người trúng tuyển được ban hành kèm theo Quyết định, gồm các phụ lục phân theo ngạch, bậc và nhóm đối tượng dự thi. Thông tin công bố bao gồm số báo danh, họ và tên, ngày sinh, đơn vị công tác, điểm thi chính thức và các ghi chú liên quan.

Đáng chú ý, kết quả trúng tuyển kỳ thi là căn cứ để Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét tuyển chọn và đề nghị Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.

Việc công nhận kết quả kỳ thi là bước quan trọng trong quy trình tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo thẩm quyền, trình tự và quy định pháp luật hiện hành.

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