86 năm Bắc Sơn anh hùng: Tiếng súng mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang do Đảng lãnh đạo

Tượng đài Khởi nghĩa Bắc Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

86 năm lịch sử hào hùng

Khởi nghĩa Bắc Sơn đã mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang đầu tiên do Đảng lãnh đạo; lan tỏa tinh thần đấu tranh; góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước, tiến tới tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi. 86 năm qua, tinh thần cách mạng ấy vẫn luôn cháy sáng, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bắc Sơn hôm nay hướng tới xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Phát huy tinh thần khởi nghĩa Bắc Sơn, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Bắc Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong đấu tranh, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, Bắc Sơn đã trở thành hậu phương vững chắc, nơi chi viện sức người, sức của, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ, đóng góp máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc. Nhiều thế hệ con em Bắc Sơn đã lên đường nhập ngũ, tham gia các Tiểu đoàn Bắc Sơn I, Bắc Sơn, Bắc Sơn 3, chiến đấu anh dũng trên khắp các chiến trường, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20.

Du kích tham gia cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, tháng 9-1940. (Ảnh: Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn)

Với những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Sơn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 163/SL tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đội du kích Bắc Sơn.

Đình Nông Lục (xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn) là địa điểm nơi diễn ra cuộc họp quyết định phát động Khởi nghĩa Bắc Sơn. (Ảnh: Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn)

Năm 1998, Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Sơn.

Năm 2016, Bắc Sơn được công nhận là Vùng an toàn khu của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Bắc Sơn mà còn là tài sản lịch sử, văn hóa quý báu của tỉnh Lạng Sơn và đất nước.

Vững bước phát triển từ truyền thống cách mạng

Theo đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bắc Sơn, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bắc Sơn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bắc Sơn phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 86 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

“Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bắc Sơn đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả”, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Nhân dân xã Bắc Sơn xây dựng đường bê-tông trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

Kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, cơ cấu sản xuất từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Hát then đàn tính là một nét văn hóa tiêu biểu của vùng đất Bắc Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

Công tác quản lý, điều hành ngân sách đạt kết quả nổi bật. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 24,5 tỷ đồng, bằng 171% dự toán tỉnh giao và bằng 153% dự toán Hội đồng nhân dân xã giao, tạo thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Mùa vàng Bắc Sơn từ lâu đã là một điểm đến du lịch tiêu biểu. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

Du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan được xác định là hướng phát triển quan trọng. Năm 2025, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được công nhận là Làng Du lịch tốt nhất thế giới. Hiện nay, xã đang triển khai 9 dự án thuộc Đề án phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Trong đó, công trình Cột cờ trên đỉnh núi Nà Lay hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn trên bản đồ du lịch Bắc Sơn.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

Khẳng định những giá trị truyền thống đầy tự hào của cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn, theo đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cấp ủy, chính quyền xã Bắc Sơn nói riêng, các xã thuộc khu vực Bắc Sơn nói chung cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình hành động đã ban hành. Đồng thời củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

Các xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn trước đây chú trọng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra; rà soát và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do cấp trên giao.

Hoạt động du lịch trải nghiệm văn hóa tại các homestay trên địa bàn xã Bắc Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 6 xã vùng Bắc Sơn cần tiếp tục vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương; xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, nông nghiệp là bệ đỡ, công nghiệp-dịch vụ là động lực, từng bước hình thành không gian phát triển liên kết, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện, bền vững”, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khẳng định.