856 người dân xã Hà Quảng được tuyên truyền pháp luật

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại các hội nghị, các đại biểu được triển khai các văn bản pháp luật: Luật Đất đai năm 2024, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các quy định về bảo vệ môi trường nông thôn, Luật Căn cước năm 2023, Luật Cư trú năm 2020, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, công tác quốc phòng địa phương.

Các quy định về bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường nông thôn, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, hộ tịch, dân sự, hôn nhân và gia đình, hòa giải ở cơ sở, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian tới, UBND xã Hà Quảng tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 ở tất cả các xóm trên địa bàn.