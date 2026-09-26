850 phần quà trung thu dành cho học sinh vùng biên Tây Ninh

Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, trực thuộc Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, đã tổ chức chương trình 2030 Angel Smile 2026 với chủ đề “Trăng sáng vùng biên” tại Trường TH&THCS Trần Văn Giàu, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hướng đến 750 học sinh tiểu học theo danh sách được thống nhất với địa phương và nhà trường. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chuẩn bị thêm quà tặng bổ sung cho gần 100 học sinh có mặt tại điểm trường trong ngày diễn ra chương trình.

Các em học sinh tiểu học tham gia ngày hội trung thu “Trăng sáng vùng biên” tại xã Bình Hiệp, Tây Ninh. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động cộng đồng thường niên của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, nhằm kết nối hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và các nhà hảo tâm cùng đóng góp nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương.

Tại chương trình năm nay, 750 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn truyền thống, sữa tươi và vở viết với trị giá quy đổi 150.000đ/phần đã được trao đến các em học sinh. Ban tổ chức còn trao thêm 100 phần đồ chơi trải nghiệm nhằm tạo thêm không gian vui chơi cho các em thiếu nhi.

Bên cạnh các phần quà, chương trình cũng trao hai suất học bổng “Vươn sáng”, trị giá 15 triệu đồng mỗi suất, cho hai học sinh mắc bệnh hiểm nghèo.

Những phần quà trung thu được trao đến học sinh tại xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: BTC

Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động như văn nghệ, múa lân, trò chơi và kịch tương tác Chú Cuội - Chị Hằng.

Tổng nguồn lực dành cho chương trình hơn 182 triệu đồng, từ sự đóng góp tự nguyện của hội viên Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, các doanh nghiệp, đối tác và nhà hảo tâm.

Bà Võ Như Quỳnh, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, trưởng ban tổ chức cho biết, chương trình mong muốn mang đến cho các em một ngày hội trung thu vui tươi, an toàn, đồng thời chuyển nguồn lực đóng góp từ cộng đồng thành những hỗ trợ thiết thực cho học sinh.

“Trăng sáng vùng biên được xây dựng với mong muốn các em có một ngày hội trung thu thật vui, an toàn và được đón nhận bằng sự trân trọng”, bà Quỳnh cho biết.

Bà Võ Như Quỳnh, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, trưởng ban tổ chức chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BTC

Theo Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, Angel Smile là chương trình cộng đồng được tổ chức thường niên, qua đó kết nối nguồn lực từ cộng đồng doanh nhân và các nhà hảo tâm để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh được lựa chọn làm điểm đến của chương trình, với các hoạt động tập trung vào trải nghiệm trung thu, trao quà và học bổng cho học sinh địa phương.