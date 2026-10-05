85 học viên hoàn thành tập huấn chuyên môn nhân viên cứu hộ bơi

Học viên tham gia tập huấn là nhân viên cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố. Trong 5 ngày, các học viên được trang bị kiến thức chung về cứu hộ bơi, lặn; kỹ thuật các kiểu bơi; kỹ năng bơi, lặn; kỹ năng cứu hộ đuối nước; các biện pháp đề phòng đuối nước.

Đồng thời được hướng dẫn quy trình khảo sát 5 bước sơ cứu ban đầu (D.R.A.B.C) nhằm đánh giá tình trạng nạn nhân trước khi tiến hành hồi sức tim phổi. Đặc biệt, học viên trực tiếp thực hành kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân bị bất tỉnh do đuối nước; xử trí dị vật đường thở, xử trí đột quỵ, choáng; kỹ năng bơi thực dụng, cách tiếp cận nạn nhân và tư thế dìu nạn nhân; kỹ năng bơi hoàn thiện động tác, phương pháp cứu đuối…

Theo ông Nguyễn Đình Hòa, Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao dưới nước thành phố Đà Nẵng, thành công của lớp tập huấn giúp thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên cứu hộ chất lượng, kịp thời xử lý các tình huống đuối nước tại cơ sở. Điều này sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến an toàn, hạn chế tai nạn đuối nước.