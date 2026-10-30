85% ca tử vong do cúm ở người cao tuổi

Người dân tiêm vaccine cúm tại một trung tâm tiêm chủng

Đó là thông tin được PGS-TS-BS Vũ Thị Thanh Huyền, Tổng thư ký Hội Lão khoa Việt Nam chia sẻ tại chuỗi hội thảo trao đổi và cập nhật thông tin về gánh nặng của cúm, nững biến chứng của cúm ở người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và giải pháp dự phòng chuyên biệt dành cho người cao tuổi được tổ chức vừa qua.

Theo PGS-TS-BS Vũ Thị Thanh Huyền, cúm thường bị nhầm lẫn với tình trạng cảm thông thường và bị xem nhẹ là một bệnh nhiễm trùng hô hấp đơn giản có thể sớm tự khỏi. Tuy nhiên, thực tế không như vậy. Cúm có thể làm tăng 10 lần nguy cơ nhồi máu cơ tim, 8 lần nguy cơ đột quỵ, tăng 24% khả năng nhập viện do suy tim, tăng 74% biến cố rối loạn đường huyết ở người bệnh đái tháo đường.

PGS-TS-BS Vũ Thị Thanh Huyền, Tổng thư ký Hội Lão khoa Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

4 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam là đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và đái tháo đường, và cả 4 căn bệnh này đều có nguy cơ bị trầm trọng thêm chỉ sau một đợt nhiễm cúm.

Người cao tuổi là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất do cúm khi có đến 85% ca tử vong do cúm là người cao tuổi. Người cao tuổi cũng chiếm đến 2/3 số ca COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính) và hơn một nửa số ca bệnh tim mạch, đột quỵ. Xu hướng này sẽ còn gia tăng gánh nặng y tế, kinh tế và xã hội trong tương lai khi chỉ trong 10 năm nữa, cứ trong 5 người tại Việt Nam sẽ có hơn 1 người thuộc nhóm người cao tuổi.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, thời gian gần đây, sự gia tăng các ca bệnh hô hấp ở nhiều nơi đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn lực chăm sóc y tế, khi cúm không chỉ làm tăng nguy cơ nhập viện và các biến chứng trong giai đoạn cấp tính, mà còn có thể để lại những ảnh hưởng kéo dài sau nhiễm, làm suy giảm sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do đó, tiêm vaccine cúm là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh, giảm nguy cơ biến chứng nặng.