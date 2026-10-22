84X kết nối đại học, doanh nghiệp và startup: Mở thêm đường cho người trẻ khởi nghiệp

Ngày 22.10, B71 Vietnam thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Trường Đại học Văn Lang (VLU) chính thức ra mắt nền tảng này tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham dự của ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM cùng khoảng 1.000 đại biểu, khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trường đại học và cộng đồng sinh viên.

84X được hai đơn vị đồng sáng lập, cùng thiết kế mô hình vận hành và trực tiếp tuyển chọn các startup. Thay vì chỉ dừng ở hoạt động đào tạo hay kết nối ý tưởng, nền tảng xây dựng một lộ trình liên hoàn, từ phát triển nhân tài, hình thành ý tưởng đến tăng tốc các startup công nghệ, với trọng tâm là tạo ra kết quả thương mại hóa thực tế trong chuỗi giá trị bán lẻ và tiêu dùng tại Việt Nam.

Tên gọi 84X thể hiện định hướng đó: “84” là mã quốc gia của Việt Nam, nơi các giải pháp được thử nghiệm và hoàn thiện; còn “X” đại diện cho khả năng nhân rộng giá trị khi các hoạt động phát triển, kết nối và tăng tốc được vận hành đồng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng Đổi mới sáng tạo 84X.

Đưa mô hình “ba nhà” vào hoạt động thực tế

Một điểm đáng chú ý của 84X là cách tổ chức hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tế và tham gia cố vấn; trường đại học đóng góp nguồn nhân tài, năng lực nghiên cứu và công nghệ; cơ quan nhà nước định hướng chính sách, tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ nguồn lực.

Mô hình này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, nhà khoa học là nhân tố quyết định, còn Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt. Chương trình được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong số 42 chương trình vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng tốc khởi nghiệp hiện có tại thành phố, 84X là một trong 20 chương trình có sự tham gia của trường đại học, một trong 15 chương trình theo định hướng chuyên đề và một trong năm chương trình có đối tác quốc tế uy tín ngay từ đầu.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại sự kiện ra mắt Nền tảng Đổi mới sáng tạo 84X.

Ông Huy Vũ nhấn mạnh, chương trình là minh chứng cho mô hình hợp tác “ba nhà”, khi mỗi bên đảm nhận một vai trò cụ thể. Việc NUS và VLU cùng triển khai 84X còn tạo điều kiện phát triển một Living Lab (phòng thí nghiệm thực tế), nơi hàng chục nghìn sinh viên có thể trực tiếp trải nghiệm và phản hồi.

Theo ông Huy Vũ, thành phố sẵn sàng đặt hàng các giải pháp trong những lĩnh vực trọng điểm như tài chính tiêu dùng và bán lẻ, đồng thời kỳ vọng những sản phẩm đầu tiên của 84X sẽ xuất hiện ngay trong quý I.2027.

Định hướng này cho thấy nền tảng không chỉ đặt mục tiêu hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp phát triển ý tưởng, mà còn hướng đến việc kết nối giải pháp với nhu cầu có thật của thị trường. Khi doanh nghiệp tham gia từ đầu, startup có cơ hội tiếp cận bài toán cụ thể; trường đại học có thêm môi trường để phát huy năng lực nghiên cứu; còn người học được tiếp xúc với những vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học.

Từ hợp tác Việt Nam – Singapore đến mạng lưới khu vực

84X được hình thành trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa VLU và NUSX (Khối Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp, NUS). Thỏa thuận được công bố tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam – Singapore lần thứ nhất, diễn ra ngày 29.5.2026 tại Singapore, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước.

Kế thừa nền tảng hợp tác này, VLU và B71 Vietnam phát triển 84X nhằm giải quyết các nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam. Văn Lang đóng góp nguồn nhân tài, năng lực nghiên cứu và mạng lưới kết nối tại địa phương. Về phần mình, B71 Vietnam mang đến chuyên môn phát triển startup và mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế.

Hai bên hướng đến kết nối ý tưởng, startup công nghệ và doanh nghiệp thông qua các bước kiểm chứng giải pháp, triển khai dự án thử nghiệm (pilot), sau đó tiến tới hợp tác thương mại.

Sáng kiến cũng gắn với khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore được thiết lập tháng 3.2025 và Tuyên bố chung về Chiến lược Kết nối Công nghệ ban hành ngày 25.8.2026.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM, phát biểu tại sự kiện.

Với định hướng “Scale from Vietnam, Multiply Globally” (Thử nghiệm tại Việt Nam, Nhân rộng ra Toàn cầu), 84X tạo điều kiện cho các startup từ Việt Nam, Singapore và Nhật Bản kiểm chứng giải pháp tại thị trường Việt Nam trước khi mở rộng quy mô ra khu vực thông qua mạng lưới đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Singapore.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM, đánh giá sự hợp tác này có ý nghĩa trong việc chuyển các cam kết giữa hai nước thành kết quả thực tế: “Đây đều là những cam kết quan trọng. Thước đo thực sự của một chiến lược nằm ở những kết quả cụ thể mà chiến lược đó mang lại trong thực tiễn. 84X chính là một minh chứng cho việc chuyển hóa những khát vọng chung thành hành động thiết thực. Việt Nam có lợi thế về quy mô thị trường và sức bật tăng trưởng. Singapore có thế mạnh về kết nối và năng lực thương mại hóa. Khi kết hợp những lợi thế đó, chúng ta có thể tạo ra những thành quả lớn hơn nhiều so với những gì mỗi bên có thể đạt được nếu hành động riêng lẻ.”

Bài toán thị trường và cơ hội thương mại hóa

Theo số liệu được công bố tại sự kiện, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam năm 2025 ước đạt 7.009 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước. Dù có quy mô lớn, thị trường vẫn phân mảnh và nhiều doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số.

Trong khi đó, các startup công nghệ trong khu vực đã phát triển nhiều giải pháp có thể hỗ trợ tối ưu hóa chuỗi vận hành, từ tìm nguồn cung, sản xuất đến bán hàng và giao vận. Vấn đề là làm sao kết nối những công nghệ này với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức thử nghiệm và đánh giá kết quả trước khi quyết định triển khai rộng hơn.

Ông Edward Lim, Giám đốc Quốc gia (Việt Nam), NUSX, cho rằng hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và Nhà nước là điều kiện quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ông nhận định: “Đổi mới sáng tạo là nỗ lực của nhiều phía: doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tế, trường đại học cung cấp nhân tài và nghiên cứu, còn Nhà nước kiến tạo môi trường hợp lực. 84X chính là khung vận hành thực chiến cho mô hình đó, kết nối từng startup từ Việt Nam, Singapore hay Nhật Bản với một bài toán kinh doanh cụ thể và đo lường thành công bằng kết quả thương mại hóa. Với thị trường lớn, doanh nghiệp tham vọng và người trẻ khao khát kiến tạo, Việt Nam là điểm tựa lý tưởng để triển khai. Khi một giải pháp thành công tại đây, đó sẽ là bàn đạp để vươn tầm quốc tế.”

Các diễn giả chia sẻ tại phiên thảo luận “From Creativity to Innovation”.

Tại sự kiện ra mắt, bà Lê Anh Như Liên, Quản lý Chương trình tại B71 Vietnam thuộc Đại học Quốc gia Singapore, điều phối phiên thảo luận “From Creativity to Innovation” (Từ sáng tạo đến đổi mới sáng tạo). Bốn diễn giả đại diện cho các lĩnh vực công, học thuật, đầu tư và ươm tạo doanh nghiệp cùng trao đổi về nguồn gốc của đổi mới sáng tạo, cách chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm có giá trị và vai trò phối hợp giữa các bên trong quá trình đưa giải pháp ra thị trường...

Các diễn giả gồm ông Nguyễn Duy Vũ, CEO Hanovation; ông Jsern Khor, Giám đốc Điều hành Trung tâm Tác động & Đổi mới sáng tạo Toàn cầu, VLU; ông Vinnie Lauria, nhà sáng lập kiêm Đối tác Quản lý Quỹ Golden Gate Ventures; và bà Tuyết Vũ, Giám đốc Điều hành Spark Ventures Studio.

Thông điệp của phiên thảo luận cũng phản ánh cách tiếp cận mà 84X theo đuổi: một ý tưởng có thể xuất phát từ cá nhân, nhưng để phát triển thành giải pháp hữu ích, cần có sự phối hợp của cả hệ sinh thái.

Ba trụ cột, ba hướng phát triển cho người trẻ và startup

84X được tổ chức thành ba trụ cột: 84X Develop, 84X Connect và 84X Accelerate. Mỗi chương trình hướng đến một nhóm đối tượng khác nhau, từ sinh viên, giảng viên, nhà sáng lập giai đoạn đầu đến các startup đã có sản phẩm thương mại.

84X Develop – Phát triển nhân tài dành cho sinh viên, cán bộ và cựu sinh viên do Trường Đại học Văn Lang đề cử. Mỗi năm, tối đa hai ứng viên xuất sắc có cơ hội thực tập sáu tháng tại B71 Vietnam thuộc Đại học Quốc gia Singapore; một ứng viên được tiến cử nhận học bổng Thạc sĩ Khởi nghiệp Công nghệ (MSVC) tại NUS.

Chương trình mở ra một lộ trình để người trẻ tiếp cận môi trường phát triển startup, đồng thời bổ sung trải nghiệm bên ngoài giảng đường cho những người muốn theo đuổi con đường khởi nghiệp công nghệ.

84X Connect - Hình thành ý tưởng dự kiến quy tụ khoảng 170 sinh viên và nhà sáng lập giai đoạn đầu, trong đó dành riêng 100 suất cho sinh viên Văn Lang. Người tham gia trải qua bốn buổi đào tạo chuyên sâu, lập nhóm liên ngành và giải quyết các bài toán thực tế do doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương đặt ra trong dự án cuối khóa (capstone project).

Giảng viên Văn Lang và chuyên gia trong ngành sẽ trực tiếp cố vấn cho các nhóm. Những sinh viên xuất sắc có cơ hội trở thành trợ lý dự án cho các startup quốc tế trong chương trình 84X Accelerate; các dự án nổi bật nhất được tiến cử tham gia UniVentures.

Theo thông tin tại sự kiện, UniVentures trước đó đã thu hút hơn 1.400 hồ sơ từ hơn 80 trường đại học, trong đó 10 đội thi đứng đầu nhận tài trợ từ Quỹ Golden Gate Ventures.

84X Accelerate - Tăng tốc startup hướng đến các doanh nghiệp công nghệ đã có sản phẩm thương mại và đang trên đà tăng trưởng. Chương trình dự kiến tuyển chọn 10 startup từ Việt Nam, Singapore và Nhật Bản, ghép cặp từng startup với bài toán cụ thể do doanh nghiệp đối tác (Challenge Host) đưa ra.

Trong 12 tuần, bao gồm ba tuần thực địa tại Việt Nam, startup và doanh nghiệp sẽ cùng triển khai thử nghiệm giải pháp (PoC), hướng đến ký kết biên bản ghi nhớ (MOU/MOI), hợp tác đầu tư hoặc thương mại hóa.

Đáng chú ý, chương trình không thu phí tham gia, không yêu cầu startup chuyển nhượng cổ phần và không giữ quyền sở hữu trí tuệ của startup. Đây là những điều kiện quan trọng đối với các đội ngũ đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận khách hàng, kiểm chứng sản phẩm và phát triển quan hệ hợp tác mà không phải trả phí chương trình hay chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

Bà Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, phát biểu tại sự kiện ra mắt Nền tảng Đổi mới sáng tạo 84X.

Bà Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng VLU, cho rằng vai trò của trường đại học hiện nay không chỉ dừng ở giảng dạy và cấp bằng, mà còn phải tạo điều kiện để tri thức được kiểm nghiệm và phát triển thành giải pháp cho các vấn đề thực tiễn.

Bà Mỹ Diệu cho biết: “Thông qua sáng kiến này, chúng tôi hướng tới việc kết nối các thế mạnh của VLU – bao gồm sinh viên, đội ngũ chuyên gia giảng dạy, năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất – với bề dày kinh nghiệm, mạng lưới kết nối cùng hệ sinh thái khởi nghiệp của các đối tác. 84X là sự kết hợp của ba khía cạnh quan trọng: phát triển tài năng, tăng tốc khởi nghiệp và xây dựng cộng đồng đổi mới sáng tạo. Cùng với nhau, các yếu tố này được kỳ vọng sẽ giúp các bạn trẻ phát triển năng lực khởi nghiệp, kết nối các ý tưởng triển vọng với những thách thức thực tế của doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận với các cơ hội vươn xa khỏi khuôn viên đại học và vượt qua các biên giới quốc gia”.

Cũng theo bà Mỹ Diệu, khi công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, làm việc và tạo ra giá trị, tương lai của sinh viên không chỉ phụ thuộc vào kiến thức hiện có mà còn ở khả năng học hỏi, tư duy độc lập, hợp tác với những người có góc nhìn khác biệt và biến ý tưởng thành giải pháp có ý nghĩa.

“Sáng tạo là điều quan trọng. Nhưng một ý tưởng chỉ thực sự trở nên giá trị khi chúng ta có đủ sự tò mò, lòng quyết tâm và năng lực để phát triển, thử nghiệm và đưa nó vào thế giới thực”, Hiệu trưởng VLU nhấn mạnh.

Với ba trụ cột từ phát triển nhân tài đến tăng tốc startup, 84X đặt mục tiêu hình thành một lộ trình liên kết giữa giảng đường, doanh nghiệp và thị trường. Giá trị của mô hình sẽ được thể hiện qua khả năng giúp sinh viên tích lũy trải nghiệm thực tế, giúp startup kiểm chứng giải pháp và đưa các dự án hợp tác đến những kết quả thương mại cụ thể.

Trọng Văn - Ảnh: Trà My