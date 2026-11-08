84 thí sinh thi vẽ tranh 'Sắc màu Festival Hoa Đà Lạt'

Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Sắc màu Festival Hoa Đà Lạt”, thu hút 84 thí sinh

Tại hội thi, các thí sinh tham gia vẽ tranh tập thể, cùng nhau xây dựng ý tưởng, lựa chọn hình ảnh và phối hợp thể hiện tác phẩm. Nội dung tranh tập trung khắc họa cảnh sắc thiên nhiên, những loài hoa đặc trưng, vẻ đẹp Hồ Xuân Hương, các công trình kiến trúc, đường phố thân quen và hình ảnh con người Đà Lạt.

Bên cạnh đó, các đội còn thể hiện những nét văn hóa đặc trưng, hoạt động lễ hội, tình đoàn kết các dân tộc, cũng như ước mơ, kỳ vọng về một Đà Lạt ngày càng phát triển trong tương lai.

Các thí sinh thỏa sức sáng tạo, thể hiện tình yêu quê hương Đà Lạt qua những bức tranh nhiều màu sắc

Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và quảng bá hình ảnh Đà Lạt hiền hòa, thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thông qua hội thi, thanh thiếu nhi có cơ hội thể hiện tình yêu, niềm tự hào về quê hương bằng ngôn ngữ hội họa; đồng thời phát huy năng khiếu, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Đây cũng là sân chơi nghệ thuật bổ ích, góp phần bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.