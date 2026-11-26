Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy bức tranh vận tải hàng không trong lịch bay mùa đông 2026 tiếp tục mở rộng về cả quy mô lẫn tần suất.

Ở mảng quốc tế, tổng tần suất khai thác đạt 3.523 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, tăng 271 chuyến/tuần so với lịch bay mùa đông 2025. Song song đó, thị trường nội địa cũng ghi nhận 4.182 chuyến bay mỗi tuần trên 50 đường bay, tăng 202 chuyến/tuần và tăng thêm 2 đường bay so với cùng kỳ năm trước.

Nhộn nhịp tại các cửa ngõ hàng không trọng điểm

Sự tăng trưởng này thể hiện rõ nét nhất tại các cảng hàng không quốc tế lớn, nơi đóng vai trò đầu mối giao thương của cả nước. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện có 53 hãng hàng không khai thác mạng bay quốc tế với tần suất 1.299 chuyến khứ hồi/tuần, tăng 181 chuyến/tuần so với mùa đông 2025.

Đối với mạng bay nội địa tại đây, 5 hãng hàng không đang khai thác 15 đường bay với 1.916 chuyến/tuần, tăng 85 chuyến/tuần.

Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng tích cực trong lịch bay mùa đông 2026

Tại khu vực phía Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất duy trì vị thế đầu mối lớn với 52 hãng hàng không khai thác quốc tế, đạt tần suất 1.199 chuyến khứ hồi/tuần. Mạng đường bay nội địa đi và đến sân bay này gồm 19 đường bay, phục vụ 2.727 chuyến mỗi tuần.

Bên cạnh hai trung tâm lớn nhất nước, các cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc tiếp tục duy trì hoạt động khai thác sôi động.

Trong đó, Phú Quốc là điểm sáng nổi bật khi tần suất bay quốc tế đạt 276 chuyến khứ hồi/tuần, tăng 79 chuyến/tuần so với lịch bay mùa đông 2025. Riêng số đường bay quốc tế do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại địa phương này cũng tăng thêm 7 đường bay.

Xét theo cơ cấu thị trường quốc tế, khu vực Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Hàn Quốc dẫn đầu về tần suất kết nối với Việt Nam ở mức 625 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Đứng thứ hai là Trung Quốc với 595 chuyến/tuần, đồng thời là thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất khi tăng thêm 60 chuyến khứ hồi/tuần và có thêm 3 hãng hàng không tham gia khai thác so với lịch bay mùa đông 2025.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đứng thứ ba về tổng quy mô khai thác với 343 chuyến/tuần. Các thị trường lân cận khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý về tần suất, cụ thể là Singapore tăng 47 chuyến khứ hồi/tuần, Malaysia tăng 34 chuyến/tuần và Philippines tăng 32 chuyến/tuần.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu kết nối giữa Việt Nam với các thị trường trọng điểm trong khu vực tiếp tục được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và thương mại.

Đa dạng hóa mạng bay với sự góp mặt của các hãng hàng không

Tham gia khai thác thị trường quốc tế tại Việt Nam trong lịch bay mùa đông 2026 có tổng cộng 83 hãng hàng không, bao gồm 4 hãng trong nước và 79 hãng nước ngoài đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong đó, 79 hãng hàng không nước ngoài đang vận hành 159 đường bay thường lệ đến Việt Nam, tăng 16 đường bay so với cùng kỳ năm trước.

Về phía các doanh nghiệp nội địa, 4 hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 117 đường bay quốc tế kết nối tới 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với mùa đông 2025.

Điểm mới đáng chú ý trong lịch bay năm nay là sự tham gia khai thác quốc tế của Sun PhuQuoc Airways với 18 đường bay đến 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tần suất đạt 126 chuyến khứ hồi/tuần.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, sự góp mặt của thêm hãng bay mới trên đường bay quốc tế giúp đa dạng hóa mạng lưới kết nối, tăng thêm lựa chọn cho hành khách và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, mạng đường bay nội địa đang được vận hành bởi 5 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways. Xét về tần suất, Vietjet Air dẫn đầu thị trường trong nước với 1.930 chuyến/tuần, theo sát là Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) với 1.877 chuyến/tuần. Các hãng còn lại cũng tích cực gia tăng hoạt động, trong đó Vietravel Airlines đạt 175 chuyến/tuần và Sun PhuQuoc Airways đạt 116 chuyến/tuần.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các chỉ số khai thác trong lịch bay mùa đông 2026 cho thấy thị trường vận tải hàng không đang duy trì đà tăng trưởng ổn định cả ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Việc mở rộng đồng thời mạng bay quốc tế và nội địa không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân mà còn góp phần thu hút khách du lịch, hỗ trợ hoạt động đầu tư, thương mại, logistics và tăng cường liên kết kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền.