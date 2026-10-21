Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 12 đến 18/10, toàn tỉnh có thêm 96.550 lượt người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, nâng tổng số người được khám từ đầu năm đến nay lên 1.107.222 người.

83% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: Thu Hòa.

Đến nay, 69/69 xã, phường trên địa bàn đã triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trong đó, nhóm đối tượng b có 337.291 người được khám, đạt 92,3%; nhóm c có 88.192 người, đạt 84,2%; nhóm đ có 423.574 người, đạt 86,6%. Nhóm a có 258.165 người được khám, đạt 77,4%.

Mặc dù tiến độ triển khai được đẩy nhanh, tỷ lệ bao phủ giữa các nhóm đối tượng vẫn còn chênh lệch. Ngành y tế và các địa phương cần tiếp tục rà soát danh sách, xác định những người chưa được khám để tổ chức thực hiện, ưu tiên các nhóm có tỷ lệ hoàn thành thấp.

Cùng với khám sức khỏe, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lập Sổ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ quản lý sức khỏe người dân. Đến ngày 18/10, toàn tỉnh đã lập 577.504 sổ, đạt 43,4% dân số. Tiến độ cập nhật chưa tăng so với kỳ báo cáo trước do Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế tạm dừng hoạt động để nâng cấp.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh và đơn vị liên quan đôn đốc thực hiện khám sức khỏe cho người dân, kiểm tra sức khỏe học sinh và cập nhật dữ liệu đầy đủ. Các sở, ngành, doanh nghiệp cũng được yêu cầu phối hợp với cơ sở đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Việc mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe, kết hợp cập nhật dữ liệu điện tử, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe liên tục và lâu dài. Qua đó, Hà Tĩnh từng bước chuyển từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, hướng tới mục tiêu mọi người dân được chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.