82 thí sinh Lâm Đồng trúng tuyển các trường Công an nhân dân

Quang cảnh buổi lễ gặp mặt, tuyên dương

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng có 82 thí sinh trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân như: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tuyên dương các thí sinh trúng tuyển

Các thí sinh trúng tuyển đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có các em ở vùng sâu, vùng xa. Kết quả trúng tuyển ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện và ý chí phấn đấu của các em trên con đường thực hiện nguyện vọng phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh tuyên dương các thí sinh trúng tuyển

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương thành tích của các thí sinh, mong muốn các em tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, quê hương; giữ vững bản lĩnh, chăm chỉ học tập, rèn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh khi bước vào môi trường đào tạo mới.