82 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng về giáo dục, khoa học và công nghệ

Sáng 25-9, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng được diễn ra từ ngày 23 đến 25-9 với 82 học viên là lãnh đạo, quản lý, công chức làm công tác tham mưu về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập các chuyên đề về: Phân định thẩm quyền và nhiệm vụ trọng tâm của cấp xã trong quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; công tác tham mưu tổ chức thực hiện và kiểm tra nhiệm vụ quản lý giáo dục và đào tạo ở cấp xã; công tác phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh trong quản lý giáo dục trên địa bàn cấp xã; trang bị kiến thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở cấp xã.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho học viên.

Bên cạnh đó, các học viên cũng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở cấp xã.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được trao chứng nhận hoàn thành chương trình.